Yuri revela que tuvo que blindarse espiritualmente contra las envidias y la mala vibra

Yuri cierre el año con muchos aprendizajes y una gira que le ha brindado la oportunidad de mostrar sus inquietudes musicales y detalles en la producción. La cantante mexicana platicó con Publimetro sobre sus 46 años de carrera artística y lo que viene para 2024.

La intérprete de Tiempos mejores suele ser muy sincera en sus respuestas, asume una nueva posición para hablar de los momentos claves de su carrera.

“Nunca se me subió la fama, porque tenía una mamá que... ¡Ay, jijo del maíz podrido! Me ponía en mi lugar si estaba de mamona (risa). Ahora, que ya soy una mujer hecha y derecha, eso es para gente inmadura o que no se valora. Yo soy una mujer que me valoro muchísimo, pues desde que soy cristiana, pues estoy muy clara hacia dónde voy y cuáles son los dones que tengo. Eso no implica que sea la mejor intérprete, ni la mejor show woman, ni la mejor o lo último que parió Dios (risa). Creo que entre más tiempo pasa, pues soy más humilde, sobre todo de no creerme los títulos o pensar que soy una leyenda. Los títulos no me los pongo yo, que los ponga la gente, porque eso sería egolatría soberbia y yo esas partecitas no las conozco”, dijo Yuri.

“Soy muy exigente, soy muy disciplinada pero cero ególatra y cero soberbia” — Yuri

Tener una larga carrera en la música es un privilegio del cual Yuri puede presumir, pero no lo hace, más bien señala que para llegar a donde está ha tenido que trabajar muy duro desde pequeña y pasar por momentos difíciles.

“Pienso que los golpes que he tenido, que realmente son pocos, porque como artista no he tenido muchos golpes, por eso estoy muy bendecida. A lo mejor, sí he fracasado en mi vida personal, cuando era más joven, de los 23 a los 30 años. Ahí fue una etapa que no supe elegir, que no supe vivir, que me volví loca porque después de las manos de mi mamá, de estar en la jaula con mis papás, también estuve en la jaula con mi primer marido. En esa etapa no tuve libertad como persona, me fui por el libertinaje, la pasé bastante mal y tuve consecuencias”, confesó.

Yuri habló de lo importante que fue encontrar la luz en su camino, “tuve que acercarme a Dios para sanarme, porque nada me sanaba, ni los brujos, ni el judaísmo y nada de esas cosas me funcionaron. Me metí en muchas sectas, muchas religiones, en muchas cosas, porque yo pensaba que ahí estaba Dios y yo a Dios lo tenía más cerca de lo que pensaba. Y el cristianismo a través de Cristo, que no es una religión para mí, es una fe en Cristo Jesús, la serenidad Cristo Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es lo que me dio una nueva vida y la vida que tengo ahora”.

“Yo me metí en muchas sectas, religiones, en muchas cosas, porque pensaba que ahí estaba Dios y yo a Dios lo tenía más cerca de lo que pensaba” — Yuri

La artista veracruzana cumplirá 28 años de casada, por lo que se siente realizada en el plano familiar.

“El poder tener paz, ser una mujer que no tengo que meterme en nada para estar en paz, que no tengo que tener al lado a mil hombres para (...). Voy a cumplir 28 años de casada y tengo a una hija que tiene 15 años que me ama, me respeta y ama a Dios. Ella es una buena niña, no anda en drogas... hasta ahora (risa). Es una buena niña, que no anda ahí chupando, ni metiéndose nada. Dios me ha regalado un tesoro con mi familia. Me costó mucho trabajo tenerlo, lo busqué durante cinco años de retiro y me costó burlas, dolor, pérdidas económicas, pérdidas de todo tipo, pero valió la pena, porque ahora soy una mujer en todos los aspectos”, comentó durante la charla.

Yuri terminó la entrevista dando su opinión sobre su carrera que está llena de envidias, pero aprendió a combatir el hate.”

“Me cuesta mucho trabajo relajarme, por eso escucho música cristiana y música con flauta, agua y pájaros, porque me tranquiliza. Soy muy hiperactiva, eso se lo heredé de mi madre y la música cristiana me pone en mi centro. Esta carrera te quita mucho tiempo, te lleva al estrés y está llena de envidias. Hay gente que me quiere, pero también hay gente que no me tolera, pero cuando eres feliz, aprendes a respetar. Hay mucha gente que te tira maldiciones, entonces uno tiene que estar bien blindado espiritualmente para que eso no te llegue”, reveló.

La cantante sigue con el programa ¿Quién es la máscara?, que se transmite los domingos a las 20:30 por las Estrellas.

Yuri en el regional mexicano

Yuri se encuentra trabajando en un nuevo disco que saldrá en 2024, que tendrá cuatro dueto con artistas del regional mexicano.

“Me fue muy bien hacer el tema Pídeme con el Grupo Firme, porque soy la única mujer que ha grabado con este grupo. Gracias a Dios soy una mujer completa, soy una mujer que canta chile, mole y guacamole (risa). La compañía disquera por eso me volvió a contratar, pero vienen varias sorpresas”, señaló.

Entre lo que viene para la artista esto nos adelantó, “voy a hacer un concepto con un artista, que no puedo decirte con quién, pero serán tres meses haciendo una gira, a la par de Euforia. Quiero seguir haciendo mis cosas sola, aunque sea más difícil por ser ochentera. Estoy haciendo cuatro duetos de música regional mexicano, ahora que vuelve a estar a tope, después de que el reguetón nos invadió. Son cuatro duetos espectaculares que los voy a lanzar el próximo año y firmé con Sony por dos discos. Viene un disco con 20 canciones y estos duetos que están espectaculares con gente de música regional mexicana”.

Próximo concierto

8 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

