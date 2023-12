Ninel Conde revela identidad de su misterioso esposo, pero se arrepiente y borra la foto

Ninel Conde se habría dado una nueva oportunidad en el amor tras haberse casado a sus 47 años, según han revelado algunos medios, pero ella se ha encargado de mantener bastante oculto a quien la habría conquistado.

Tras el cuestionamiento que ha vivido en redes sociales la actriz sobre los usuarios que desean saber quien podría tratarse su nuevo esposo, ella sorprendió al lanzar una postal en redes sociales, la cual eliminó rápidamente.

Fue el pasado 14 de noviembre, cuando Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa De Primera Mano, dio a conocer que el 15 de noviembre la actriz contrajo matrimonio con un hombre 17 años menor que ella.

Ninel Conde y la foto con su misterioso esposo

Ninel Conde al parecer mantiene una relación desde hace un buen tiempo con un hombre colombiano, con quien finalmente se casó y vive en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“En Nueva York se casa Ninel Conde con un señor colombiano con el cual vive. No sé a qué se dedique, pero sé que viven en una casa muy lujosa en Nueva York, por eso no la hemos visto en muchísimo tiempo. Es colombiano ese señor, tiene 30 años, bastante más joven que ella y se va a casar en Nueva York”, aseguró el periodista.

Ninel Conde La actriz presumió a su pareja en sus historias. (Instagram)

Tras los rumores, la también cantante habría confirmado la noticia al publicar una imagen donde se le su mano con un lujoso anillo de compromiso.

Ahora, Conde habría decidido lanzar a la vida pública a su pareja, luego de compartir una selfie en sus historias en Instagram, pero al parecer se arrepintió y decidió borrarla.

“Tenemos la imagen ya de Ninel Conde con su marido comiendo un hot dog. Se tomaron la foto y después Ninel Conde la quitó”, informaron en el programa que se encargó de destapar el presunto matrimonio.

En la postal se pueden ver disfrutando mientras vestían abrigados con una chamarra, gorritos, guantes y bufandas.

La modelo ha mantenido una turbulenta situación amorosa a lo largo de su carrera pues luego de haber tenido a su hijo Emmanuel, con su ex pareja Giovanni Medina, este decidió quitarle la custodia por considerar que no estaba en condiciones de tenerlo ante las personas con las que lo dejaba a cargo, pues mencionaba que no eran la mejor influencia para el niño.

Ninel y Giovanni lograron llegar a un acuerdo para compartir con el pequeño por lo que en varias oportunidades, la famosa ha presumido sus encuentros con su primógenito.