Esmeralda Pimentel confesó grave abuso familiar de su infancia

Esmeralda Pimentel, reconocida actriz mexicana, ha compartido valientemente detalles sobre un oscuro episodio de abuso sexual que sufrió durante su infancia.

En una reveladora entrevista en el podcast “El rincón de los errores”, Pimentel abordó el tema con franqueza y coraje, describiendo los momentos de tocamientos indebidos perpetrados por un primo y el silencio al que fue obligada.

La actriz, de 34 años, reconoció:

“Tengo un asunto con la autoridad en el sentido de la imposición o de todo aquello que coarta la libertad, si me lastima mucho y me duele y a veces ni siquiera es conmigo, es con los demás.’’

Y continuó: ‘’Me he llegado a meter en muchos problemas o hay producciones que probablemente ya no me contraten porque fui la que defendía los horarios justos o decía ‘te estás pasando de lanza con él’ y, sobre todo, cuando me quieren callar no me dejo”

Pimentel reveló también de la tardanza en levantar su voz:

“Viene de la falta de libertad que viví por muchos años, o por muchos abusos que sufrí cuando era chica y de los que fui testigo en mi familia, en mi contexto, y que estaba muy normalizado el quedarme callada”.

Historia del incidente

La actriz compartió sus recuerdos:

“Yo me acuerdo, por ejemplo, de una ocasión en la que yo estaba tomando la siesta. Yo era una niña y un familiar, o sea, de pronto empecé a sentir que me estaban tocando, seguía con los ojos cerrados, pero estaba consciente de que me estaban tocando, entonces como este miedo de ‘¿quién va a ser cuando abra los ojos?’, abrí los ojos, era un primo y lo primero que hice fue bajar a decirle a mi abuelita ‘mi primo me hizo esto’, y mi abuelita me dijo ‘cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó’”

Agregó: “Así viví muchas cosas de niña, donde el decir lo que estaba pasando, lo que estaba atestiguando generaba mucho problema, y había una necesidad de callarme.’’

‘’Entonces cuando me independicé, y sobre todo creo que eso se exacerbó cuando empecé a ser tía, no soy mamá, pero soy tía, y el decir ‘hablen’, les digo a mis sobrinos ‘cultiven su rebeldía, cuestionen el sistema… tú se dueño de tus propios conceptos en la vida’’', concluyó la actríz.