¿Amas las películas navideñas y eres romántica? Estas son las mejores de Hallmark que tienes que ver

Es oficialmente la temporada de películas navideñas pero como cada año, Hallmark Channel ya lleva bastante camino recorrido desde octubre, ofreciendo maratones con los mejores títulos.

Todos sabemos que películas navideñas como The Grinch, The Nightmare Before Christmas, Home Alone, The Polar Express, y Elf son producciones de cajón sin embargo, las películas Hallmark han ganado un espacio importante en la temporada, ofreciendo historias de nos muestran conmovedores romances, encantadores escenarios de pueblos pequeños y mensajes para sentirse bien sobre la familia y las tradiciones. Así que si eres amante de la Navidad y encima eres una romántica empedernida, no puedes dejar de ver estas producciones.

Éstas son las mejores películas Hallmark para ver en Navidad

Christmas Under Wraps

Navidad Películas navideñas Hallmark que debes ver (Crown Media)

De qué trata: Una doctora se muda a la remota y festiva ciudad de Garland, Alaska pero como cree que es un trabajo temporal como médico local, rápidamente queda encantada con un apuesto lugareño. Pronto comienza a mostrarle la importancia de vivir el momento y disfrutar de su inesperada aventura aunque surge un gran problema con su padre que está ocultando un gran secreto en su almacén de envíos navideños. Protagonizada por Candace Cameron Bure, Brian Doyle-Murray y Robert Pine.

Northpole: Open for Christmas

De qué trata: Una ambiciosa mujer de negocios que ha perdido su espíritu navideño hereda la antigua y preciada posada de su difunta tía en Navidad. Cuando decide vender la posada, intervienen un apuesto personal de mantenimiento local y un joven y alegre elfo que la ayudan a redescubrir el amor y la magia de la Navidad. Protagonizada por Bailee Madison, Lori Loughlin y Dermot Mulroney.

A Royal Christmas

Películas Estos son los mejores títulos Hallmark para disfrutar en Navidad (Crown Media)

Una joven que es una apasionada costurera en el negocio de sastrería de su padre descubre que su cariñoso novio europeo es en realidad un príncipe. Es cuando viaja a su casa en Navidad y encuentra a una madre poco entusiasmada, la reina Isadora, que la hace sentir más como en casa con los sirvientes que con la familia real. Protagonizada por Lacey Chabert, Jane Seymour y Stephen Hagan.

Unleashing Mr. Darcy

De qué trata: En esta versión moderna de “Orgullo y prejuicio”, una joven tiene la oportunidad de exhibir profesionalmente a su perro en una famosa exposición canina de Nueva York, donde conoce a un apuesto juez que se muestra grosero y aristocrático. Gracias a una serie de malentendidos, la pareja se encuentra en desacuerdo con sus crecientes sentimientos mutuos. Protagonizada por Ryan Paevey, Cindy Busby y Frances Fisher.

Let It Snow

Películas Estos son los mejores títulos Hallmark para ver en Navidad (Crown Media)

De qué trata: Cuando una corporación turística adquiere un pintoresco albergue de nieve familiar de propietarios jubilados, un ejecutivo decidido debe pasar tiempo en la posada antes de Navidad para, con suerte, impresionar a su jefe y a su padre con un plan de renovación propuesto. Mientras está ahí, inicialmente se encuentra en desacuerdo con el hijo del propietario, quien comparte su desdén por la temporada navideña, pero eventualmente desarrolla sentimientos románticos hacia él. Protagonizada por Candace Cameron Bure, Jesse Hutch y Alan Thicke.