“Se hace la que la virgen le habla”: Florencia Guillot vuelve a redes pero es indiferente a polémica

Hace 2 semanas, Florencia Guillot vivió en primera persona la cancelación de todo el internet y es que presumió como “normal” una relación con 14 años de diferencia en su podcast.

Esto no sería un escándalo de no haber sido porque cuando inició el romance la integrante de este vínculo era menor de edad, de entre 13 y 14 años aproximadamente. Por esta razón fue muy criticada y hasta se le acusó de fomentar el grooming, el acoso sexual de una persona adulta a una niña, un niño o un adolescente por medio de internet.

Así fue el regreso de Florencia Guillot, volvió a ser criticada

Intentando dejar este agrio episodio detrás, la mexicana reapareció con su contenido en internet. Previamente ya había roto en llanto y pedido disculpas en sus perfiles oficial, pues consideró que era hora de pasar la página, aunque los internautas no la perdonaron.

“Sigo en este proceso de deconstrucción, aprendiendo, desaprendiendo, y siempre buscando ser mi mejor versión”, expresó la influencer de belleza tras reflexionar sobre el contenido que divulgó en Vete a triunfar con Paulina Florencia y Mauricio Cuevas dísa atrás.

“Con mi último contenido publicado: escucho y entiendo lo que me cuestionan.Siempre estaré agradecida con quien me comparte su historia, pero también con quienes me cuestionan y me ayudan, especialmente porque estoy consciente del impacto que tienen mis plataformas”, agregó.

No obstante, ahora Florencia Guillot regresó a las redes sociales con su ‘programación’ habitual. Desde participación en campañas publicitarias hasta la publicación de videos sobre consejos de belleza, fue a un concierto de RBD y compartió consejos para regalos de Navidad, se espera incluso que vuelva con más episodios en su podcast.

Dijo que no se iba a retirar de las redes sociales y ha cumplido por ahora, generando rechazo. “Esto es inconsciencia”, “Da un ejemplo de que podemos decir cualquier barbaridad y seguir como si nada”, “La impunidad en internet es enorme”, “Está fingiendo demencia”; dijeron.