Mientras cancelan el programa del Team Infierno, Ferka y Jorge presumen su relación

El programa de realidad “La casa de los famosos” dio para todo. El team Infierno, unido e invicto hasta al final, logró tener un programa para ellos solos, mientras que los artistas María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, y Jorge Losa, comenzaron un romance que está creciendo y fortaleciéndose con el paso del tiempo.

Wendy Guevara, Nicola Porcella, Apio Quijada, Emilio Osorio, Poncho De Nigris y Sergio Mayer estrenaron el pasado 17 de noviembre su propio reality show, llamado “La guarida del inferno”, pero fue debut y despedida, porque los números de la atención de la audiencia no le gustaron para nada a los directivos de Televisa, que se rumora ya cancelaron la programación.

Los usuarios afirmaron que es culpa de la productora por imponer un formato que no destaca las cualidades de los integrantes del grupo. Este fin de semana, Poncho De Nigris se manifestó por la red social X: “Si no se llega a hacer en la TV, lo hacemos en YouTube sin censura. Saludos a todos; ya más libres y orgánicos”. El Team Infierno está dispuesto a seguir adelante y unido.

”Lo no que hace el padre...”

Pero los que no han fracasado son Ferka y Jorge. La autenticidad de su relación dentro de “La casa de los famosos” fue puesta en duda, pues la audiencia pensó que se trataba de una mera estrategia para permanecer en el programa. Ella fue la tercera en ser eliminada, mientras que él fue el octavo en salir del show. También se rumoró que la atracción de ellos se remonta al año pasado cuando ambos participaron en “Las estrellas bailan en HOY”.

Esto cobró más fuerza cuando se vio que el español llegó a la fiesta del hijito de Ferka. Él, presuntamente, fue su “paño de lágrimas” cuando ella tuvo problemas con el padre de su niño, Christian Estrada. Sin embargo, ellos siempre negaron que tuvieran un romance, sino alegaron que era muy buenos amigos.

Pero ahora, más que amigos son una excelente pareja que ya no duda en compartir sus momentos juntos en las redes sociales. Este domingo, 26 de noviembre, Ferka compartió un divertido video en el que los dos están entrenando mientras el pequeño Leonel. El pasado 3 de noviembre ella también publicó un video en el que se ven a los dos haciendo senderismo mientas él carga con mucho cariño en su espalda al bebé.

Los internautas no tardaron en dejar sus mensajes: “Haciendo la labor que el irresponsable de su padre biológico no hace”, “Al menos mejor imagen y educación tendrá que con el otro irresponsable”, “Ferk este hombre te hace tan bien, sigan brillando saludos” y “¡Qué bien que no le dieron el gusto a la gente que decía que no era de verdad su relación!”, le indicaron los fanáticos.