“Luce irreconocible”: Marco Antonio Regil enciende las alarmas por su aspecto físico

Marco Antonio Regil es uno de los presentadores más queridos de las pantallas latinas y en las últimas semanas ha causado gran preocupación entre sus seguidores por su nueva apariencia física.

Si bien el exconductor de Televisa ha manifestado que se encuentra perfecto, internautas y espectadores consideran que ha bajado mucho de peso al punto de lucir irreconocible y demacrado.

Regil apareció por última vez en las pantallas conduciendo el programa Escape Perfecto, su primer proyecto en TV Azteca, en ese momento lucía enérgico, entusiasta y con aspecto “normal”, pero tras dar a conocer que se estaba tomando un descanso, ha quedado expuestos a fuertes señalamientos.

Marco Antonio Regil y su nueva apariencia que ha sido duramente criticada

Marco Antonio Regil apareció desde la playa asegurando que se tomó unos días de relajación los cuales le permiten reconectar con su cuerpo y retomar su creatividad y sus sueños. Sin embargo, toda la atención quedó puesta en cómo lucía, pues muchos expresaron que realmente parecía que no hubiera descansado en mucho tiempo.

Es por ello que sus seguidores no tardaron en reaccionar y dejarle comentarios de preocupación, incluso han culpado al veganismo de su apariencia.

“Estás muy delgado”, “Qué mal se ve”, “Parece drogado”, “Qué demacrado se ve”, “Eso es lo que hace el veganismo”, “Después dicen que ser vegano es bueno”, “Qué le pasó?, parece otro”, comentaron.

¿Qué le pasó a Marco Antonio Regil? 🥺 pic.twitter.com/nBh8eKF5Ld — chisma 💅🏽 (@LFamosillos) November 22, 2023

Desde hace unos años atrás, el presentador se encargó de cambiar su estilo de vida al dejar las carnes y los productos derivados de los animales, tras enfrentar algunos problemas de salud.

“Hay gente que dice: ´-Dejar de comer animales es extremo´, no, extremo es que te vayas al hospital, que te den hemorroides, gastritis, esofagitis, colitis, diabetes tipo dos, obesidad… Yo pensaba que los animales crecían así como te lo ponen en la publicidad, en la mercadotecnia, que crecían en la pradera, pastando, al aire libre y que un día los mataban, estaba yo desconectado de lo que me comía, aparte yo veía un filete, una hamburguesa y no la veía como un pedazo de animal muerto”, reveló en una entrevista en 2019.

¿ESTÁ ENFERMO MARCO ANTONIO REGIL?



Recientemente, el conductor Marco Antonio Regil publicó un video en redes sociales, en el que se aprecia notablemente desmejorado. Su imagen ha desatado especulaciones respecto al estado de salud del presentador de "100 mexicanos dijeron",… pic.twitter.com/mPyQT0e9i5 — 24 Morelos (@24_morelos) November 23, 2023

Fue el documental ‘Paredes de cristal’ en el que Paul McCartney expone la crueldad a la que son sometidas miles de millones de especies para el consumo de los seres humanos, el que lo llevó a reflexionar sobre el consumo de carne y dejarlo por completo.