¿Quién es Susan Sarandon? Actriz de Hollywood despedida por comentarios pro Palestina

Si has visto películas como Thelma y Louise o Quédate a mi lado, has podido disfrutar del talento de Susan Sarandon, actriz que hoy se encuentra en el centro de la polémica por parcializarse a favor de Palestina.

A través de medios como el diario El País, se dio a conocer que la estrella de Hollywood incluso fue despedida de su agencia de representación por este hecho y se suma, en la misma semana, a Melissa Barrera que también perdió su trabajo en la saga Scream por pronunciarse ante el conflicto israelí.

¿Quién es Susan Sarandon, la actriz despedida por sus comentarios a favor de Palestina?

La guerra entre palestinos e israelíes ya tiene 50 días y parece que se alargará. Por esta razón, la estrella de 77 años quiso alzar la voz al respecto y en su cuenta de X a diario publica mensajes propalestinos, artículos periodísticos y fotografías.

Asimismo, se ha hecho parte de diversas protestas a favor del pueblo palestino, algo que no sorprende demasiado ya que ha destacado como activista en el pasado y hasta ha sido arrestada en dos ocasiones por esto.

“Hay mucha gente que tiene miedo de ser judía en este momento. Están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sometidos a la violencia”, — Susan Sarandon.

Susan Sarandon es una conocida actriz estadounidense oriunda de Nueva York, que ha desarrollado una larga carrera en Hollywood y que alcanzó el punto máximo del estrellato al convertirse en ganadora de un premio Oscar en 1996 por Pena de muerte. Posteriormente ha sido nominada en otras cuatro ocasiones.

Su inicio en el cine se dio en 1970 con la cinta dramática Joe, para luego saltar a la pantalla chica con la telenovela A World Apart, emitida entre 1970 y 1971. No obstante, 1975 fue el gran punto de inflexión con la cinta de culto The Rocky Horror Picture Show.

Sobre su vida personal, se casó con Chris Sarandon en 1967, pero se divorciaron en 1979. Posteriormente mantuvo una relación sentimental con el también actor Tim Robbins, entre 1988 y 2009. Aunque se separaron, fruto de ese amor nacieron sus dos hijos: Jack Henry Robbins y Miles Robbins.