Los fans de Karol G la critican por su mal gusto al vestir

Con un espectáculo que preparó durante días junto a su cuerpo de baile, Karol G impresionó al presentar un resumen de sus éxitos más importantes en el escenario de los Billboard 2023. La artista derrochó energía y sensualidad con un grupo de bailarines, pero su atuendo generó comentarios encontrados cuando llegó a la ceremonia de premiación en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

Para sus seguidores fue una sorpresa tener que ver a la estrella de la música urbana con un estilo que jamás pensaron podría usar en un evento tan importante.

“Esa mujer tan bella y el vestido tan horrible”, “Karol G yo te amo pero ese vestido nada que ver”, “Con cinta de embalaje quedaría más lindo”, “Karol es una dura, pero quien le hizo ese corset top arriba la odiaba”, son algunas de las expresiones en redes sociales.

A pesar de todas las críticas del principio, Karol G ganó todos los puntos a favor con una presentación sin precedentes comparando incluso su espectáculo con el famosos Super Bowl.

“Esto es performance nivel BRITNEY early 2000′s de esos que ya no se ven FUERA de serie, out of control te amo”.

“Muy atrevido el performance, pero si que salió genial, me fascinó”, “Karol G cada día se supera en cada presentación, ella es su propia competencia”, “Dios mío mi reina como se supera esta presentación”, son algunos de los mensajes de los fans de ‘La Bichota’.

En diciembre de 2023, la cantante colombiana emprenderá su gira latinoamericana ‘Mañana Será Bonito’, visitando países como Colombia, México, Brasil y Venezuela, lo que ha generado un Sold Out en diversas ciudades a pocos días del inicio de ventas de boletos. También anunció que pronto realizará su gira europea por varias ciudades.