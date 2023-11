Aseguran que Ninel Conde lo volvió a hacer, sí se casó y él sería su nuevo esposo

Ninel Conde sí se casó con un joven colombiano, pero no fue en Nueva York como lo aseguró el periodista, Gustavo Adolfo Infante, sino en Miami, Florida, donde la artista reside desde hace unos años.

“Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana, me hablaron mis amigos ofendidos que porqué no los invité al gran evento... Les juro que allá afuera está Miami. ¡Ah cómo les gusta el mitote! Cómo dice el viejo y conocido refrán: Y la queso…”, dijo el Bombón Asesino desmintiendo el lugar señalado por Infante sin aclarar si se casó o no.

Ante las declaraciones de Ninel, el conductor del programa De Primera Mano volvió a tocar el tema del matrimonio y hasta reveló el rostro del supuesto esposo de la artista. “Tuve un error, dije Nueva York, fue en Miami, no fue el jueves, fue el viernes”.

¿Colombiano y de 30 años?

Aseguró Infante que el nuevo amor de la cantante y actriz mexicana, “tiene un buen poder adquisitivo, le cumple muchos caprichos y regalos al ‘Bombón asesino’, es un muchacho colombiano de alrededor de 30 años, él es el nuevo esposo de la señora Ninel Conde”.

Insistió que la pareja contrajo nupcias “el pasado viernes en Miami, Florida; su nombre empieza con J, hasta ahí sé.. Dijo que no estaba en Nueva York, pero nunca desmintió lo del matrimonio... ¡Felicidades querida Ninel que te vaya muy bien”.

El publicista de Ninel Conde habló a la revista People y aseguró que lo que dijo el periodista es completamente falso. “Todo lo que dijo Gustavo Adolfo Infante es completamente falso, no sabemos de dónde salió eso”.

“Ninel está en Miami, es totalmente falso que se casa”, aclaró.

Lo cierto es que se espera que sea el propio Bombón Asesino que saque de dudas a todos sus fans de su cuarto matrimonio con este joven al que supuestamente le lleva 17 años.