J Balvin le responde a Bad Bunny con particular mensaje en la esfera de Las Vegas

J Balvin ha respondido a Bad Bunny con un mensaje impactante en la imponente esfera de Las Vegas.

La MSG Sphere, reconocida por su diseño innovador y llamativo, se ha convertido en el escenario de esta rivalidad recién creada por la canción ‘’ THUNDER Y LIGHTNING’' de Bad Bunny.

Situada cerca de la carretera principal de la ciudad norteamericana, esta estructura impresionante ha atraído a numerosos visitantes con sus proyecciones publicitarias y su arquitectura única.

J Balvin doesn't need more friends pic.twitter.com/ucaPsBUkry — J Balvin Charts ⚡️ (@JBalvinCharts) November 18, 2023

Aprovechando la popularidad de la esfera, el intérprete de ‘Mi Gente’ decidió enviar un mensaje claro y directo como respuesta al ‘Conejo Malo’.

El mensaje, que decía “J Balvin doesn’t need more friends” (J Balvin no necesita más amigos), fue exhibido de manera visible para todos los espectadores, junto con un número de teléfono.

Algunos especulan sobre el trasfondo de esta rivalidad y si se trata de una estrategia de marketing para promocionar un próximo sencillo o concierto.

La creciente expectación entre los fanáticos también ha generado numerosas teorías sobre posibles colaboraciones futuras y proyectos conjuntos entre ambos artistas.

La actitud de J Balvin

En contraste con la confrontación directa del puertorriqueño, J Balvin ha optado por una actitud más prudente y reflexiva en su respuesta.

Aunque previamente había expresado su sorpresa por los comentarios de Bad Bunny, durante un ‘’En vivo’' a través de Instagram, el cantante colombiano reconoció que considera a su colega como una buena persona y le desea lo mejor.

De esta manera, pareció haberse desentendido del tema de manera un poco melancólica.

La expectativa entre los seguidores de ambos artistas está en aumento, a la espera de presenciar el desarrollo de esta historia, mientras que la esfera de Las Vegas se ha convertido en testigo de esta ‘’tiraera’' entre dos exponentes del género urbano.