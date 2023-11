“Esto es un horror”, destruyen de nuevo a Ricardo Montaner por foto besando a su hijo en la boca

Ricardo Montaner es uno de los cantantes más exitosos y famosos, pero también de los más polémicos, y no solo él, sino toda su familia, desde su esposa asta sus hijos.

Recientemente se habló de una deuda millonaria que tendría en Estados Unidos y dicen que hasta podría ir preso. Sin embargo, ahora enfrenta una nueva polémica.

Y es que el cantante compartió una foto en sus redes para felicitar a su hijo, pero generó rechazo e indignación con la postal.

La foto de Ricardo Montaner besando a su hijo por la que lo critican y rechazan en redes

Este martes 21 de noviembre el hijo de Ricardo Montaner y Marlene Salomé, Ricky Montaner estuvo de cumpleaños y por supuesto el cantante lo felicitó públicamente.

“Feliz cumple amado hijo … @RickyMontaner ”, escribió el cantante en la publicación en su Instagram junto a una foto vieja, en la que está besando a su hijo Ricky en la boca.

Aunque se trata de una foto del pasado, cuando él estaba dando un concierto y su hijo estaba pequeño, la imagen generó polémica y rechazo en redes y lo criticaron.

“Que desagradable foto vale”, “Besos en la bocaaaa.? Que horror de foto”, “No se besa a los niños en la boca”, “esto es lo peor que he visto”, “esta familia es bien rara, de verdad que dan miedo”, “esto no se debe hacer ni permitir, debería darte vergüenza”, “que mal ejemplo das Montaner, esto es un horror”, y “la peor foto que he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, Ricardo Montaner decidió evadir los malos comentarios y su hijo le agradeció por sus felicitaciones diciéndole “Te amo papito”, y restándole importancia también a las críticas.

El cantante siempre ha mostrado su amor por su familia, todos sus hijos, sus nueras y yerno, su esposa, y por supuesto, sus nietos, y trata de dejar de lado las críticas que reciben constantemente.