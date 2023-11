“Con niñeras cualquiera”: Critican a Nadia Ferreira por dar versión “edulcorada” de la maternidad

El pasado mes de junio Nadia Ferreira le dio la bienvenida al mundo a su hijo con Marc Anthony e inició su camino en la maternidad.

Sin embargo, su historia no se parece a la de millones de mujeres y en realidad, la experiencia de cada quien es distinta. Esto no lo tuvieron en cuenta los detractores de la famosa, que a través de las redes sociales, la acusaron de vender una imagen poco realista de la crianza.

Las declaraciones de Nadia Ferreira sobre la maternidad por las que la critican

La famosa visitó el programa En Casa con Telemundo de su amigo, Carlos Adyan, donde se sinceró como pocas veces antes del hijo que está criando con el salsero.

Conforme con People, la reina de belleza aseveró estar en una de las mejores etapas de su vida tras el embarazo. “Estoy muy feliz, amo a mi esposo, amo a mi bebé. Feliz, feliz, feliz de la vida; realmente, no puedo pedir más”, dijo.

Asimismo, Nadia Ferreira aseveró que la maternidad ha sido un sueño cumplido y que no duda seguir experimentando con más hijos.

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de su bebé Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

“Mi hijo me ha cambiado la vida. Lo más bello que me ha pasado, doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro (igual). Realmente, es un sentimiento que ni siquiera puedo explicar; es algo maravilloso. Sí quiero tener más hijos, claro”, expresó.

A pesar que todavía le faltan muchos objetivos profesionales por cumplir, según ella, no hizo referencia a alguna dificultad o reto al respecto. Sobre Marc, manifestó que “cuando necesitamos estar ahí con él, ahí vamos con mi hijo, me lo cuido, lo llevo conmigo, él también. Es importante poder apoyarnos. Hasta ahora no ha sido difícil, creo que vamos a seguir”.

Nadia Ferreira presume la carriola Dior de su bebé Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Por esto, le llovieron críticas de los internautas: “con niñeras todo se puede”, “la maternidad es fácil si otro cría al niño”, “definitivamente no es la verdadera cara de la maternidad”, “sí, es maravillosa, pero es peligroso vender el mensaje de que todo es perfecto”, “tener un hijo no es color de rosa y no hay nada de malo en decirlo”, escribieron.