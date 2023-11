“Parece envuelta en aluminio”, el look premamá por el que Karla Souza recibió burlas y críticas

Karla Souza es una de las actrices mexicanas más famosas y exitosas que ha participado en películas como Nosotros los nobles, ¿Qué culpa tiene el niño?, y La caída.

La famosa además es mamá de dos y recientemente sorprendió al anunciar su tercer embarazo, presumiendo su barriguita en la entrega 51 de los International Emmy Awards en New York.

La actriz mexicana posó en la alfombra roja del importante evento presumiendo su barriguita de embarazo, sin especificar cuántos meses tiene y emocionó a sus fans.

Sin embargo, no faltó quien la criticara por su look premamá, ya que aseguran que no era acorde para la ocasión y era de mal gusto.

El look premamá por el que criticaron a Karla Souza en los Emmy Awards

Karla Souza no solo anunció su embarazo la noche del lunes, sino que sumó más éxitos profesionales al ganar dos Emmy Internacional por “La Caída”, la última película que protagonizó.

La famosa se llevó los premios a Mejor Actriz y Mejor película, y aunque se veía hermosa y radiante, la criticaron por su look.

Y es que Karla optó por lucir una especie de blusa ajustada en plateado metálico, de cuello cruzado, mangas largas y que le llegaba por los muslos, que combinó con unas pantimedias negras y tacones en el mismo tono.

“Parece envuelta en papel aluminio”, “que look tan horrible”, “tan bonita panza que tiene para lucirla tan mal con ese vestido o lo que sea que lleva”, “dios que look tan de mal gusto para anunciar su embarazo”, “terrible y poco elegante para una premiación”, “pero qué es esto, un vestido, una blusa, papel aluminio, horrible”, y “el peor look, con leggins y sea lo que sea que lleva arriba, parece extraterrestre jaja”, fueron algunos de los crueles comentarios a su look.

Sin embargo, la actriz ignoró las críticas y se mostró muy feliz por esta etapa tan hermosa que está viviendo y por los logros que obtuvo en la premiación.