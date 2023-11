La difícil condición de Verónica Castro que ha encendido las alarmas a sus 71 años.

La actriz Verónica Castro ha estado envuelta en varios escándalos y situaciones que han generado alarmas entre sus fanáticos. El más reciente fue cuando el huracán de categoría 5, Otis, atravesó Acapulco y dejó destrucción a su paso. Todos creyeron que ella estaba en su casa durante el fenómeno meteorológico, pero afortunadamente se fue de vacaciones y se salvó.

En la primera semana de noviembre ella regresó a México y a su llegada al aeropuerto preocupó a sus seguidores, cuando la vieron en silla de ruedas. Ella aclaró para el programa Despierta América por qué no se desplazó caminando por la terminal.

El pasado 6 de noviembre, Verónica, de 71 años, se desplazó en silla de ruedas por todo el aeropuerto, pero acotó que está bien de salud: “Estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy muy agradecida vengo en mi silla de ruedas porque como saben, tuve muchas operaciones y mis piernas, pues no me dan mucho ni para caminar, ni para correr, pero estoy muy bien”.

En el 2004, la actriz tuvo un accidente cuando se cayó de un elefante durante la final del programa Big Brother VIP, del que ella era conductora. Castro entró flamante encima del animal, que se asustó con la bulla del público y la sacudió. Ella cayó y aún así siguió animando el espectáculo, pero luego debió someterse a varias a varias operaciones, que le dejaron secuelas y ahora las padece.

Em febrero de este año un usuario en X, antes Twitter, le compartió el momento de accidente y Verónica contestó: ”Esta es la realidad de mi desgracia ahora, y (de) los dolores y la poca movilidad, bueno causados por ese animalito hermoso y un momento mágico. Y allí se quedó lo que me quedaba de salud. Gracias Dios mío y gracias Virgen santa”.

Para la revista Caras de México detalló todo lo que padeció después: “Tengo muchas operaciones porque desde que tuve la caída del elefante me sometí a varias cirugías; ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda”, explicó.

Pero esto el que sus piernas ya no tengan la fuerza suficiente para mantenerla mucho tiempo pie no es solo lo que preocupa a sus fans, su salud mental también, ya que en una oportunidad la protagonista de novela afirmó que no deseaba vivir más, por lo que se rumoró que estaba atravesando un fuerte episodio de depresión.

Sin embargo, su hijo menor, Michel Castro, descartó que su bienestar mental estuviera comprometido, solo se trataban de dolores físicos y “un poquito de fuerza para encaminarse en algún proyecto o algo así”. La última participación de Verónica en el espectáculo fue en la película “Cuando sea joven”, que se estrenó el año pasado.