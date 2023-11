Karol G gana el Latin Grammy a mejor disco de música urbana

La cantante colombiana Karol G ganó el Latin Grammy a mejor álbum de música urbana por “Mañana será bonito” en la 24ta edición de los premios de la Academia Latina de Grabación celebrada en Sevilla.

“No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer”, afirmó la artista. Previo a Karol G sólo otra artista femenina, La Mala Rodríguez, había triunfado en esa categoría por “Bruja” en 2013.

El productor argentino Bizarrap se llevó el premio a la mejor canción pop por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, con la estrella colombiana.

“Hubo mucho trabajo detrás de esta canción. Shaki pudo expresar lo que sentía y eso es lo más importante”, afirmó Bizarrap.

Shakira, quien acudió a la ceremonia acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, dio las gracias a su público en Latinoamérica “que me ha llevado a cumbres altísimas, que soñé desde niña, a quienes le debo todo”, y también al de España, “que han estado ahí acompañándome en las buenas y en las malas en los momentos difíciles que he pasado aquí en esta tierra que tanto he querido”.

Shakira interpretó después “Acróstico”, el tema que canta con sus hijos. En el caso de los Latin Grammy, la sección de sus hijos fue interpretada por video, no en vivo, durante el número musical.

La Persona del Año 2023, la estrella italiana Laura Pausini, defendió su “latinidad” luego de tres décadas de carrera en español.

“Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el gran placer de cantar en español, que amo, pero sobre todo porque (...) me he sentido adoptada por todos ustedes, como una hija, una hermana”, afirmó Pausini luego de recibir el galardón de manos de Karol G.

“Me parece que hoy es el día en el que confirmamos a todo el mundo que nuestra adopción es finalmente legal, que nuestras manos no se soltarán y sobre todo que nuestras almas y nuestros corazones permanecerán juntas para siempre”, dijo la intérprete momentos después de interpretar un popurri con algunos de sus grandes éxitos.

La inusual sede de la ceremonia, Sevilla, hizo que uno de sus géneros musicales por excelencia, el flamenco, estuviese presente a lo largo de toda la noche. Desde la apertura, a cargo de Rosalía, que regresó a sus orígenes para ofrecer su versión de ‘Se nos murió el amor’, de Rocío Jurado, al número musical de Andrea Bocelli quien interpretó “Granada”, uno de los himnos oficiosos de la región, compuesto por el mexicano Agustín Lara.

Niña Pastori, quien había ofrecido una sentida interpretación al inicio de La Premiere de los Latin Grammy, la ceremonia no televisada en la que se entregan la mayoría de los premios, junto a los otros nominados en la categoría de mejor álbum de música flamenca, se llevó el galardón con “Camino”.

“Yo me he criado en esa música de pureza, de arte, de categoría y de paladar, compleja, muy difícil, que por desgracia no es de mayorías, como otras, pero sí de categoría”, dijo Pastori, que dedicó el premio a sus hijas, Pastora y María.

Una sorprendida Julieta Venegas se llevó el premio a mejor álbum vocal pop por “Tu historia”.

“Esta es una sorpresa absoluta, no lo puedo creer”, dijo la cantautora mexicana al recibir el que es su octavo Latin Grammy.

Bizarrap ganó también el premio a mejor canción urbana por una sesión previa, la 52, con el rapero español Quevedo.

En el apartado de música urbana, “TQG”, de Karol G con Shakira y “La receta”, Tego Calderón, ganaron mejor fusión/interpretación e interpretación de reggaetón, respectivamente. Bad Bunny, que no estuvo presente en la gala, se llevó también el de mejor canción de rap/hip hop por “Coco Chanel”, junto a Eladio Carrión.

Natalia Lafourcade, que ya era la mujer con más Latin Grammy en la historia, incrementó su cuenta hasta los 16 con otros dos gramófonos, al mejor álbum de cantautor por “De todas las flores”, y a mejor canción de cantautor — que se entregaba por primera vez — por el tema homónimo.

Entre los premios entregados en La Premiere del Latin Grammy, celebrada en el mismo Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla FIBES unas horas antes, “Bolero Apocalíptico”, de Monsieur Periné, se posicionó como el mejor álbum de música alternativa, mientras que Dante Spinetta logró el de mejor canción del género con “El lado oscuro del corazón”.

El colombiano Andrés Cepeda se alzó con el premio a mejor álbum vocal de pop tradicional, mientras que el de pop/rock fue a parar a las vitrinas de su compatriota Juanes por “Vida cotidiana”. La veterana banda mexicana Molotov tuvo el mejor disco de rock por “Sólo D’ Lira”.