Geraldine Bazán se disgusta con vidente por predecir que su hija tendrá un accidente

Geraldine Bazán se disgustó con una vidente en el reciente episodio de “Secretos de villanas 2″ cuando le compartió una predicción sobre su hija, cuando ella se rehusó a conocer su futuro.

El popular reality show ha sido noticia últimamente por los enfrentamientos que han protagonizado tres de sus integrantes: Laura Zapata, Cynthia Klitbo y Gabriela Spanic.

No obstante, en esta oportunidad quien enfureció fue Geraldine Bazán y no lo hizo con otra de sus compañeras de reality, sino contra la vidente María Luisa, por querer compartirle una predicción que no había pedido.

Todas las integrantes de “Secretos de villanas 2″ se reunieron para tener una sesión con la vidente María Luisa, no obstante, desde el primer instante Geraldine Bazán dejó claro que no estaba interesada en conocer lo que le tenía deparado el futuro.

Sin embargo, la vidente se empeñó en compartir lo que había visto de ella y no fue nada bueno: “Una de tus hijas va pasar por un momento médico. Va ser un accidente, un momento difícil, pero acuérdate de mis palabras, no va a morir. Vas a estar desesperada, pero si ustedes están con ella y la ven no va a morir”.

“A palabras necias, oídos sordos, pero sí me parece fuera de lugar y una falta de respeto una predicción de este tipo”, fue lo que comentó Geraldine Bazán al respecto, aunque no frente a María Luisa.

Cynthia Klitbo concordó con su compañera: “A mí me parece muy irresponsable que diga una cosa así. Los hijos son sagrados y es un accidente que diga cómo lo va evitar. Ya la influenció, pero en mala onda”.

A lo que Geraldine Bazán le aseguró que no iba a dejar que esa predicción se hiciera realidad: “No voy a dejar que me afecte ni entre en mi vida. Esta predicción no vale”.