El crucero inspirado en Taylor Swift que zarpará en 2024: ¿cuánto costará el viaje?

Si alguien sabe facturar al estilo de Shakira, esa es Taylor Swift, quien en 2024 podrá presumir de tener un crucero inspirado en su honor.

De momento no se conoce si la vinculación de la marca de la cantante y la de Royal Caribbean es oficial, pero ya se revelaron ciertos detalles que han emocionado a las fans de la estadounidense a lo largo del mundo.

Así será el crucero inspirado en Taylor Swift

Conforme con el reporte de Telemundo, se cree que el crucero inspirado en Taylor Swift zaparía el próximo octubre de 2024, un día después del show que la celebridad ofrecerá en Florida.

El buque ‘Allure of the Seas’ saldrá de Miami para un viaje de lujo a lo largo de 4 días paseando por el Caribe con todas las comodidades posibles. In My Cruise Era será el nombre de este proyecto que juega, de forma divertida, con The Eras Tour, la gira mundial de la artista.

Los participantes podrán disfrutar de todo lo vinculado a ella, comenzando por sus canciones, por supuesto. Asimismo, habrá un karaoke temático, bailes, un Trivia sobre Swift y vestimentas nocturnas para pasar jornadas inolvidables disfrutando con personas con pasatiempos en común.

“¡Únase a nosotros para celebrar todo lo relacionado con Taylor, hacer nuevos amigos, intercambia pulseras, vestirnos con nuestros atuendos favoritos de ‘Eras’ y disfrutar de todo lo que este increíble barco tiene para ofrecer!”, se lee en la publicidad que comienza a circular en redes sociales.

De momento se sabe que tras partir de Miami hará escala en Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean, y en Nassau, Bahamas. Los precios del crucero oscilan entre 1,500 y 2,000 dólares dependiendo del tipo de habitación.