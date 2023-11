¿Dónde puedes ver la nueva temporada de ‘Soy tu fan’?

Soy Tu Fan Once TV/ BTF Media/ Star+

‘Soy Tu Fan’, ha sido sin lugar a duda una de las series más influyentes de los últimos años, la misma está protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro. En el año 2010 fue cuando llegó por primera vez a las pantallas y así se pudieron dar a conocer a Charly y Nico, quienes rápidamente conquistaron los corazones de la audiencia mexicana.

Tras dos temporadas y el estreno de una película en 2022, el elenco regresa a las pantallas para una nueva temporada en la que los personajes favoritos enfrentan una nueva etapa, superando diversas adversidades que han tenido en su vida adulta.

Esta historia de amor y desamor llegó de manera inmediata a los corazones de su público gracias a su trama, en donde se muestra la manera en que los personajes han crecido y madurado, por tal motivo, acá te decimos donde puede ver esta nueva temporada de la serie.

¿Dónde puedes ver ‘Soy tu Fan’?

Aunque en un inicio los episodios de ‘Soy tu Fan’ se emitían en el Canal Once, esto ya no es así, puesto que, desde el 15 de noviembre, la nueva temporada se encuentra disponible en el catálogo de Star Plus.

¿De qué se trata su tercera temporada?

En la tercera temporada, finalmente se podrá presenciar a Charly y Nico en una relación consolidada y con la intención de formar una familia. Según Martín Altomaro, quien habló con el diario Milenio, afirmando que “Nico tiene muchas ganas de ser papá”, y los personajes regresan transformados, respondiendo de manera natural a los eventos que se presentaron al inicio de esta historia creada por Dolores Fonzi y Constanza Novick.

El elenco de la serie incluye a Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Juan Pablo Medina, Maya Zapata, Johanna Murillo, Gonzalo García Vivanco, Edwarda Gurrola, entre otros destacados actores.

Asimismo, las temporadas anteriores podrás encontrarlas en el canal de YouTube de ‘Canal Once’.