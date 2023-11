¿Se burló? Tunden a Niurka por simular la lengua de signos con inapropiados movimientos

No hay un mes en el que la actriz Niurka Marcos pase desapercibida. A finales de octubre indicó que no le hablaba a Emilio Osorio, su hijo menor, porque le faltó el respeto. Afortunadamente, se reconciliaron durante el fin de semana pasado y ahora todo es amor entre ellos otra vez. Pero, nuevamente, protagonizó una controversia.

En esta oportunidad, fue cuando entrevistó a la actriz Lolita Cortés el pasado 12 de noviembre en su podcast “Pequeño Detalle con Mamániu”. Durante este episodio, la también cantante estaba recordando cuando ella fue sometida, en el 2018, a una operación de las cuerdas vocales, pues estaban muy lastimadas. Por esto ella tuvo mucho tiempo sin hablar.

Esto la animó a aprender la lengua de signos, por lo que toda su familia se sumó y de esta forma se comunicaban. Durante el episodio, indicó que lo aprendió de su hermana. “Cuando me operaron las cuerdas vocales ahí sí tuve que dejar de hablar, fueron dos meses y ahí aprendí la lengua de señas. Es una maravilla”, expresó la artista

Lolita fue interrumpida por Niurka, quien le comentó: “Yo me tengo que operar. No ves mi voz de bubarrón, o sea, un cabrón así (habla en tono muy grave). Yo también me tengo que operar para expandir mi tesitura (vocal) porque ando en puro bajo (voz grave) (...) Sí tengo que estar en mis cinco sentidos, no por la operación, sino porque voy a estar sin hablar y eso sí estaría de la chingada”.

Ante esto Lolita expresó: “Yo te voy a recomendar algo, porque mi hermana me lo enseñó, yo entonces aprendí lengua de señas”. Justo en ese momento la vedette la interrumpió para decirle que ella también sabía y empezó a hacer algunas señas con sus manos, como ok, lanzar besos y luego comenzó a mover su cadera simulando los movimientos durante el sexo y sacar el dedo medio de la mano.

Por lo que Lolita le siguió el chiste y dijo: “Yo creo que el mío era en otro idioma”, y ambas se rieron a carcajadas. Enséñanos la tuya, y con lengua de signos manifestó: “Yo me llamo Lola”. Niurka remató el momento con expresar que “así es como hablan los niños sorditos”.

Todo esto desencadenó una ola de críticas para Niurka, ya que las personas en situación de discapacidad de origen auditivo lo vieron como una falta de respeto, y drenaron su indignación en las redes sociales: “Niurka es tan vulgar”, “Están hablando de cosas serias”, “La reina de las nacas” y “qué se puede esperar de esta mujer”, fueron algunos de los mensajes de repudio.

Lolita también llevó su parte por no defender este punto, sino sumarse a la burla. Hasta ninguna de las dos ha emitido un comentario al respecto.