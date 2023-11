Hermano de Mario Casas desata pasiones con nueva película, ¿le quitará el trono?

Mario Casas se ha convertido en uno de los actores españoles más destacados del espectáculo. Con su galanura y talento, ha conquistado la pantalla y ahora que ha dado un salto gigantesco en su carrera, le está abriendo paso a una cara familia que podría incluso “quitarle” el trono.

El actor ahora debuta como director con la cinta ‘Mi soledad tiene alas’, la cual es protagonizada por su hermano Óscar Casas. Según la información el rodaje se llevó a cabo a lo largo de 7 semanas en localizaciones de Barcelona y Madrid. La historia está ambientada en los barrios donde Mario Casas pasó su infancia y sigue a un grupo de jóvenes que vive la vida al límite y se dedica a robar joyerías hasta que algo sale mal y deben huir.

Óscar Flores El actor está demostrando que tiene todo para triunfar tanto como su hermano (Instagram)

Quién es el guapo hermano de Mario Casas

Óscar Casas empieza a tomar vuelo en la industria pero ya es un rostro muy conocido. Recientemente tuvo una aparición en el programa Despierta América, donde desató suspiros por su galanura y carisma.

Talento tiene de sobra y muchos ya aseguran que podría superar a su hermano en todos los sentidos. Aunque claro, qué mejor que tener dos Casas guapísimos en la pantalla, ¿verdad?

“Esto es lo más bonito y lo más grande que Dios y que mi hermano me han dado en la vida”, señaló Mario Casas respecto a su debut como director y el trabajar con su hermano.

Óscar actualmente tiene 24 años y según se aprecia en sus redes sociales, es un apasionado de los viajes, los deportes y los momentos familiares. Gracias a su gran atractivo, ha podido trabajar de la mano con varias marcas.

Aunque ya comienza a ser considerado como todo un sex symbol él prefiere inclinarse por una vida tranquila, dejando en lo más privado su vida personal.

“Él me lo da todo. Obviamente lucho por no ser ‘el hermano de’, pero esa coletilla siempre está porque es mi hermano. En cualquier caso, esos comentarios lo que hacen es que yo me esfuerce y luche más para seguir creciendo. Tener a un hermano, que es uno de los mejores actores del mercado, a mi lado, es una bendición”, dijo en una entrevista con 20 minutos.