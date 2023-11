La novia de Juan Soler atraviesa grave problema de salud: el actor no pudo contener las lágrimas

Paulina Mercado es la novia de Juan Soler desde hace ya varios meses, conformando una linda relación que presumen en redes sociales y que acaba de enfrentar su peor reto: una dura enfermedad que padece la presentadora mexicana.

A pesar que mantienen los detalles más privados de su vida para la intimidad, esta circunstancia forzó a la mujer de 51 años a compartir su diagnóstico médico, pues tendrá que guardar reposo y alejarse de los reflectores por un tiempo.

¿Cuál es la enfermedad que sufre la novia de Juan Soler?

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás”, reveló la novia de Juan Soler sobre su enfermedad en redes sociales.

En la grabación los dos aparecieron manteniendo una conversación al respecto y ella quiso reconocerle y agradecerle todo el apoyo pues no la ha dejado sola.

“Y, desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo... Me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas...”, reveló Paulina.

Esto ocasionó que el protagonista de Reina de corazones se conmoviera y sus ojos se llenaran de lágrimas, dejando ver todo el amor y la compenetración que existe en la pareja, pues a él también le da miedo la situación.

“En un tema así, no cualquiera jala y tú te has sido divino conmigo”, dijo ella. Más adelante le preguntó qué haría si quedara pelona, a lo que él, con sentido del humor le respondió que “le compraría una peluca”.