Actriz de “Betty, la fea” quiso dar un reflexivo mensaje, pero la tunden por “chismosa”

Las grabaciones de la tercera parte de la exitosa novela “Yo soy Betty, la fea” están en pleno, pues será el próximo año cuando se estrene por Amazon Prime Video. El elenco será casi el mismo: Jorge Enrique Bello (Armando), Ana María Orozco (Betty), Julio César Herrera (Freddy), Luces Velásquez (Bertha), Julián Arango (Hubo Lombardi), Mario Duarte (Nicolás), Lorna Cepeda (Patricia), Natalia Ramírez (Marcela) y Marcela Posada (Sandra).

Y es precisamente Marcela a quien recientemente lapidaron en las redes sociales, pues quiso dar un mensaje reflexivo a sus seguidores al contar una historia de una colega, quien por su arrogancia ha sido su propia enemiga en el mundo laboral, al punto de que le han cerrado las puertas.

“Les cuento el milagro, pero no es santo. Existe una actriz colombiana a la que la gran mayoría de los actores les tenemos pánico. No queremos trabajar con ella porque se nos roba el texto, nos trata mal, llega tarde, incluso, a los directores los trata pésimo”, manifestó Posada en una de sus historias de Instagram.

Además, agregó: “En algún momento ella se ganó un personaje muy importante en una novela y el directo dijo: ‘No, si es con ella yo no trabajo’. Y, efectivamente, le dijeron a ella, chao, y lo eligieron a él. Además, de que no solo era la queja de él, era de la gente de vestuario, de maquillaje a las que más maltrata, porque la señora las trata hasta con groserías. Entonces mira que a veces es uno mismo quien se termina cerrando las puertas. Así que, ojo con eso, ¡A portarnos bien!”.

Esto lo le cayó bien a muchos internautas, pues más allá de que no reveló el nombre, fue la falta de respeto por hablar mal de sus colegas: “Uy no de quinta está vieja hacer una cosa de estás UD es quien está quedando mal esto no se hace no sea Sapa chismosa lo hace solo para generar discordia”, “Yo no es que sea chismosa pero...”, “No sea ridícula esto no se hace respete y respétese” y “El que habla mal de una persona que puede esperar cuando uno no está. Mal, muy mal”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Algunos especularon que se trata de las actrices Carolina Acevedo, Vicky Hernández o Amparo Luces Grisales, pues ellas han tenido quejas de sus compañeros. Sin embargo, esta no fue la única vez que Marcela quedó como chismosa, pues también hizo lo mismo con una presentadora de televisión.

“Existe una actriz, perdón no es actriz, es una presentadora de televisión, no creo que sea periodista, pero es una actriz porque es lo más antipático del mundo. Ni yo que la conozco desde hace más de 20 años merezco que ella por lo menos me salude en un pasillo de canal, además, ha entrevistado, ha hecho realitys, programas de farándula, de todo”, contó.

Para luego rematar: “Antes de la entrevista lo repara a uno de arriba a abajo, hace caras como criticando lo que uno lleva puesto, pero una vez que está la noticia al aire, es la más amable, cariñosa y la más especial del mundo. Y no solo conmigo, con todo el mundo es así, por eso digo que es la mejor actriz del mundo”.