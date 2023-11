Así fue como Maribel Guardia se enteró de la muerte de su hijo Julián Figueroa

El 9 de abril de 2023, la industria del entretenimiento mexicano experimentó un doloroso acontecimiento con la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia. A través de sus redes sociales, la famosa comunicó la trágica noticia de que su hijo había sido hallado sin vida en su residencia y, en una reciente entrevista con Matilde Obregón, compartió por primera vez los detalles de lo sucedido en ese fatídico día, describiendo el momento en que se enteró del fallecimiento de Julián.

¿Cómo se enteró Maribel Guardia de la muerte de su hijo?

Han pasado 7 meses desde el momento en que se dio a conocer la triste noticia de que el joven cantante, Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, habría Fallecido.

La famosa actriz, dio a conocer recientemente durante una entrevista cómo fue que ella se enteró de lo ocurrido, indicando que, en ese día, Julián no se levantó de la cama. Después de algunas horas, su nuera Imelda lo descubrió sin signos vitales. En ese momento, Maribel estaba realizando una actuación teatral.

Su sobrina la llevó al teatro en su automóvil ese día. Al concluir su actuación, Marco, esposo de Maribel, le solicitó que no regresara de inmediato a casa, ya que Julián e Imelda estaban involucrados en una disputa; Marco ya estaba al tanto del fallecimiento del cantante.

Así que Maribel decidió cenar antes de regresar a casa, siguiendo la solicitud de Marco de tomar tiempo. Mientras se dirigían a su hogar, su esposo le comunicó que Julián había fallecido.

“Nos fuimos a cenar tacos, pero no me pasaron, me pude comer la mitad, sabía que algo andaba mal. Le hablo a Marco y me dice ‘Julián está muerto’. Yo agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a pegar gritos como loca. De milagro no se estrelló; lo más triste y más doloroso que ha pasado en mi vida”, confesó.

Maribel explicó que, al llegar a su residencia, los medios de comunicación comenzaron a llegar. También destacó y enfatizó que Julián fue “el amor de su vida” y que siempre estuvo rodeado de amor.

“Cuando yo me enteré, en las redes sociales ya lo habían publicado. Mi niño amado, el amor de mi vida. Lo amé tanto”, concluyó diciendo.