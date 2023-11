Adamari López confesó que fue “controladora” con Toni Costa y lo que aprendió en su reinvención.

Una vez más la actriz y presentadora de televisión, Adamari López, abrió su corazón para hablar sobre su pasado y cómo se siente ahora. En esta oportunidad lo hizo en el podcast “En defensa propia”, de Érika de La Vega. Por primera vez conversó sobre cómo fue su vida durante el divorcio y cómo se reinventó como persona. Lo que aprendió de las difíciles circunstancias que ha vivido a lo largo de sus 52 años.

Adamari confesó que la primera vez que se separó por largo tiempo de su pequeña hija Alaïa fue en julio de este año cuando la niña de 8 años vacacionó por España junto a su padre por tres semanas: “Yo nunca la había tenido tres semanas lejos de mí”, pero lo permitió por el bien de su única hija.

La artista afirmó que ellos acordaron llevar una vida armoniosa: “Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida, no necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que ver una cordial y una buena relación”.

Además, recalcó que no desea meterse en otros asuntos de su expareja, con quien vivió 10 años: “Yo no me quiero meter nada con su vida personal y cómo la maneja, a menos que afecte a Alaïa. Si afecta a Alaïa, sí me da la gana meterme, y no solo eso, le digo que también puede hacer lo mismo conmigo, siempre y cuando vea algo que yo haga y que pueda afectar a la niña se puede meter porque tú como papá debes querer lo mejor para ella”, aseveró.

¿Controladora tras el divorcio?

Adamari no dudó el reconocer que en un momento se excedió tras el divorcio, pues, aunque ella fue quien tomó la decisión de separarse, sentía mucha rabia y dolor, lo que la cambió completamente. Sin embargo, primero pensó en el bienestar de su hija y se enfocó tanto en esto que traspasó algunos límites.

“Solo quería encontrar, quizá, dentro de buscar... controlar ciertas cosas, no sé... Como mujer queremos tener el control. Lo que quería (era) buscar que ella estuviese bien y, en ese momento, sin querer dar detalles que le corresponde a Toni, tenía que pasar que yo sintiera que iba a estar bien donde quiera que él estuviera y a lo mejor tuve un comportamiento que le hubiese podido parecer fuerte, demandante, controlador”, confesó la actriz.

Pero aseveró que cambió ese comportamiento y ahora la situación es mucho más relajada y es por esto que los tres disfrutan del proceso. “Él no quiere estar en conflicto, yo tampoco quiero. No hay que poner a los hijos en la batalla entre los dos, el único que sale perdiendo es el niño”, reflexionó López.

Lo que aprendió de sus procesos

Luego de pasar por tantas vicisitudes, Adamari afirmó que aprendió a no actuar, ni a hablar por impulso, comprendió que debe analizar antes de... y compartió lo que hace para drenar en tiempos diíficiles: “A mí me ha servido mucho en momento de coraje y de incertidumbre que quiero decir muchas cosas, escribir. Escribo para desahogarme, siento que la yo dije y si luego tengo que hablarlo con alguien, escribo, escribo, escribo y, luego, comienzo a tachar cosas que pienso que pueden herirte”.

Esto lo hace, especialmente cuando desea que las situaciones se solventen de buena manera: “Es decir algo que me molesta, pero sin herirte porque, sino, no funcionan, porque una vez que se dice y causa la herida ya no hay para echar para atrás”, puntualizó.