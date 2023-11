“Felicidades abuelito”: Adrián Uribe mostró foto de su bebé y lo tunden por ser padre a los 51

El pasado 10 de mayo, Adrián Uribe y Thuany Martins anunciaron que darían la bienvenida a su segundo bebé, junto a su hija de entonces dos años, Emily, con una tierna fotografía donde la pequeña daba un beso al vientre de su madre, todo esto se vio en las redes sociales del conductor donde escribió: “Qué mejor manera de celebrar el día de las madres que con la bendición de un nuevo integrante en la familia!”.

Tras una larga espera, finalmente, el famoso comediante, pudo hacer realidad su sueño que desde que nació Emily habían buscado, y era, darle un hermanito a su pequeña, quien habría nacido en octubre de 2020.

Adrián Uribe, Thuany Martins y su hija Emily Instagram: @adrianuribe (Instagram: @adrianuribe)

Fue a través de sus redes sociales, que Adrián Uribe, reveló a sus más de tres millones de seguidores que se había convertido en padre de su tercer hijo, el pasado 10 de noviembre, pero el actor, no estuvo exento de malos comentarios por parte del público, viviendo algo parecido a lo que sufrió Adal Ramones.

Este sería el tercer hijo que Adrián Uribe tiene, pues recordemos que además de Emily, tiene a Gael de 20 años, a quien tuvo junto a la conductora, Karla Pineda, tras su separación, el famoso comediante, se dio una nueva oportunidad en el amor con Thuany Martins, una influencer brasileña que actualmente tiene 31 años.

Adrián Uribe anuncia la llegada de su tercer hijo

Adrián Uribe, por fin, cumplió su deseo de darle un hermanito a su hija, Emily quien actualmente tiene tres años, fue así, qué emocionado, decidió compartir la noticia con su más de tres millones de seguidores, dejando un emotivo mensaje, y dando valor a su esposa, la brasileña, Thuany Martins.

En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía como otras celebridades ya lo han hecho. Mostrando los piecitos de su bebé, mientras se ven las manos de ellos sosteniendo a su pequeño, mientras Uribe escribió:

“10• Nov• 2023. Llegó a nuestras vidas nuestro regalo de Dios, Matteo💙. Afortunadamente, está sano igual que su mamá. Mi amor, Thuany Martins, mis respetos y admiración por tu valentía de haber decidido tener tu segundo parto natural sin anestesia. Me siento muy orgulloso de la gran mujer que tengo a mi lado ¡Te amo!”.

Adrián Uribe anuncia la llegada de su tercer hijo Instagram: @adrianuribe (Instagram: @adrianuribe)

Por otro lado, Thuany Martins contestó su dedicatoria diciendo: “Mi amor Adrián Uribe, gracias por ser mi fuerza cuando pensé que ya no podía más. Gracias por ser el mejor papá para nuestros hijos. Somos afortunados de tenerte. Te amamos mucho”.

Lamentablemente y pese a la lluvia de felicitaciones, entre ellas las de Carlos Rivera, Alessandra Rosaldo, Consuelo Duval, Omar Chaparro, Adal Ramones y hasta su ahora hermano mayor, Gael García Pineda. Las críticas no se hicieron esperar para el actor y no solo fue criticado por convertirse en padre a sus 51 años, sino que hubo otra razón que no terminó de gustar a los usuarios.

La razón por la que Adrián Uribe fue criticado en redes sociales

No todo fue miel con la llegada del tercer hijo de Adrián Uribe y es que, el conductor de 51 años, también conocido por su papel de ‘El Vitor’, fue señalado de poco sensible tras llamar ‘valiente’ a su esposa por haber tenido un parto natural sin anestesia, desatando la furia de algunas mujeres que dejaron fuertes comentarios hacia él.

Adrián Uribe y Thuany Martins Instagram: @adrianuribe (Instagram: @adrianuribe)

En los comentarios se leía: “En los hospitales de gobierno nadie recibe anestesia al tener bebé por parto natural”, “Debió de escribir eres tan valiente como todas las mujeres del mundo, porque lo somos, porque en esos momentos de parir estamos entre la vida y la muerte y todas SOMOS VALIENTES, porque al escribir así se puede malinterpretar”, mientras que otros le escribieron “Felicidades abuelito”.