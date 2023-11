Estrenos Netflix de la semana que debes ver: de nuevas series a documentales

Con cada semana del mes, llega otro lote de nuevos lanzamientos de Netflix. La plataforma de streaming estrenó algo para el gusto de todos sus sucriptores durante los últimos días de noviembre.

Desde un grupo de nuevos documentales hasta thrillers de acción y series animadas, los estrenos del servicio digital cuentan con todo para mantenerte entretenido mientras arriba el invierno.

Películas y series nuevas en Netflix para ver durante el fin de semana

Así es que, ya sea que estés buscando ver un drama o una serie documental, a continuación, te presentamos una lista de cinco de los mejores estrenos en Netflix del 6 al 10 de noviembre de 2023.

El asesino

Michael Fassbender, Tilda Swinton y Arliss Howard protagonizan este intenso thriller de acción del famoso director David Fincher basado en una novela gráfica homónima del francés Alexis Nolent.

Sinopsis: Tras un fatídico cuasiaccidente, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una cacería internacional en busca de venganza que, según él, no es personal.

Amor, aquí y ahora

Gingle Wang, Wu Kang-ren y Ruby Lin son las estrellas principales de esta serie de antología taiwanesa que narra diez historias de amor ambientadas en plena pandemia de coronavirus.

Sinopsis: Esta serie de antología ambientada en la pandemia relata diez historias de amor únicas, llenas de pasión y dolor.

Robbie Williams

Los fanáticos de Robbie Williams no pueden dejar de ver este documental de cuatro partes que sigue al cantante desde los inicios de su carrera con Take That hasta su vida familiar actual.

Sinopsis: Después de 25 años de una fascinante carrera como solista, Robbie recuerda épocas pasadas y reflexiona sobre su vida bajo los reflectores.

Samurái de ojos azules

Los actores Maya Erskine, Brenda Song y Kenneth Branagh prestan sus voces en inglés en esta interesante serie de acción animada que no te permitirá apartar la mirada de la pantalla de tu dispositivo.

Sinopsis: En el Japón del periodo Edo, una joven guerrera que sueña con vengarse de aquellos que la marginaron se abre un camino sangriento hacia su destino.

Sálvese quien pueda

Los amantes de los reality shows tienen que ver este programa de telerrealidad español que promete generar tanto risas como mucho drama a lo largo de sus tres episodios de duración.

Sinopsis: Después de 14 años de fama en la TV española, las personalidades más conocidas del programa de espectáculos «Sálvame» recorren América en busca de nuevas oportunidades laborales.