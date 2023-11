5 películas de Netflix para recordar tu valor, aunque él no te haga sentir especial

Cuando estamos con una persona que no te elogia, no te celebra ni te da afecto, eso puede bajarnos el autoestima. Con estas películas de Netflix vas a recordar tu valor, el cual no está anclado a actitudes de terceros.

Sin importar si alguien te ama o no, ya eres una mujer con grandes atributos y que cualquiera se sentiría fortunado de tener en su vida, por lo que es hora de elevar ese amor propio y replantearte si realmente quieres estar en un vínculo así.

Películas de Netflix para recordar tu valor, aunque él no te haga sentir especial

Gente que viene y bah

Todo va bien en la vida de la talentosa Bea hasta que, en la misma semana, descubre que su novio está con otra y que ha sido despedida del trabajo. Sin saber qué hacer con su vida, la joven decide abandonarlo todo y volver a su pueblo natal.

Soltera codiciada

Entre las películas de Netflix para recordar tu valor tenemos la historia de Gisela Ponce de León, quien está atravesando una dolorosa separación amorosa. Esta escritora creativa que vive en Lima, Perú, halla en su corazón roto la inspiración para escribir un blog sobre su vida de soltera, y la repercusión le da inspiración para vivir.

Comer, rezar, amar

En esta cinta, Julia Roberts tiene todo lo se puede soñar: una gran casa, un matrimonio y una exitosa carrera. Sin embargo, un día reflexiona y se da cuenta que no es feliz. Así es como Elizabeth decide iniciar un viaje por el mundo donde en busca buena comida, paz, espiritualidad y, sobre todo, el amor hacia sí misma.

Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad

Si tus sentimientos lastimados te han llevado a una crisis en la que estás reevaluando todo en tu vida, debes ver esta comedia romántica, en donde te identificarás con la protagonista. Luego de sufrir una decepción amorosa, una ejecutiva perfeccionista decide emprender un viaje de autodescubrimiento, iniciando por su cabello.

Medianoche en París

Cada noche, un escritor frustrado viaja hacia atrás en el tiempo al París de 1920, donde encuentra romance e inspiración al combinarse con sus ídolos. Es entonces cuando abrirá los ojos y se dará cuenta que su presente no es nada placentero.