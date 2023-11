¿Pantalón para tiendas? JLo revoluciona el look viral de forma elegante para mujeres de 50

Jennifer López La famosa recibió elogios por su look (@jlo/Instagram)

Este 2023 está marcado por el resurgir de los pantalones anchos, los cuales han cautivado incluso a celebridades como JLo, que a sus 54 años los luce con elegancia y mucha clase.

En redes sociales se han viralizado como “pantalones para tiendas”, después de viralizarse un viejo clip de caricaturas en las que Bugs Bunny y el pato Lucas van a un centro comercial, y este último está usando unos pantalones de esta clase.

El divertido conejo le pregunta “¿Qué traes puesto?” y éste le responde “pantalón para tiendas”, Bugs le repite “¿qué cosa?” y contesta “pantalón para tiendas, se usan en el centro comercial, señal de respeto”.

JLo enseña cómo vestir los pantalones anchos a los 50 años

Desde entonces, hemos estado viendo los pantalones anchos por todas partes, pero no es solo cuestión de las más jóvenes generaciones.

JLo rescató de su clóset sus mejores pantalones anchos y los combinó con un suéter cuello de tortuga en color rosa palo. Con un bolso pequeño marrón, gafas y coleta, completó un outfit que cualquiera puede utilizar para dar un paseo al parque, ir a trabajar o ver a las amigas.

La artista fue capturada abrazada a su esposo, Ben Affleck. Conforme con Hola, esto fue específicamente en un mercadillo tras convertirse en las grandes estrellas de la gala LACMA Art + Film, el pasado sábado en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

No es la primera vez que vemos a la intérprete de On the floor luciendo una pieza similar. En el pasado, se ha arriesgado con el mismo tipo de jeans pero agregando camisas de botones, blazers, tacones, sneakers, un body ceñido al cuerpo, top tank con hombreras y más combinaciones que ratifican que si alguien sabe de moda y nuevas tendencias es ella, pues siempre se renueva.