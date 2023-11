Así se ve actualmente Luis Eduardo Motoa, quien interpretó a Carlos Franco en ‘Pares e hijos’

Luis Euardo Motoa es un actor colombiano que durante toda su trayectoria actoral fue principalmente reconocido por interpretar a Carlos Franco en ‘Padres e hijos’, siendo el papá de Daniela Franco. Siendo una de las novelas más famosas y extensas del país durando cerca de 16 años al aire, marcando a generaciones de colombianos con esta historia.

En la mañana de este 9 de noviembre, ‘Día a Día’ tuvo un especial de la reconocida novela, invitando a parte de los protagonistas que fueron parte de esta novela durante esos años. Entre ellos, estuvo Ana Victoria Beltrán, Haydée Ramírez y Luis Eduardo Motoa. En todo este especial se dedicaron a recordar momentos específicos que vivieron durante esos años, algunas escenas, y hasta inconvenientes de salud graves que tuvo Haydée al ser diagnosticada con esclerosis múltiple en medio del rodaje de la novela. Pero lo que más llamó la atención fue la apariencia de Luis Eduardo Motoa.

Si bien el paso de los años se ven reflejados en las personas, muchos no llegaron a reconocer al actor, ya que se ve bastante diferente a lo que muchos recordaban en ‘Padres e hijos’. Algunos comentarios en redes sociales mencionaron “Casi no lo reconozco, está muy diferente”, “Si no es por la voz y por el nombre, no recuerdo quién es”. Pero sin duda, este especial preparado por el Canal Caracol fue una manera en la que los televidentes pudieron recordar los mejores años y momentos , y hasta risas por la cantidad de parejas que llegó a tener el personaje de Daniela Franco.