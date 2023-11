“Ni hace falta Poncho Herrera”: ‘nuevo’ integrante de RBD conquista fans con sus pasos de baile

La gira RBD sigue avanzando, llenando estadios y emocionando a los fans que esperaron por 15 años el reencuentro de Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni, Dulce María y Christian Chávez.

La agrupación cerró sus fechas en Estados Unidos para después dirigirse a Colombia, donde también tuvieron sold out en las cuatro fechas pactadas.

Anahí ha sido la más conmovida con este regreso a los escenarios y aunque ha dicho que esta gira es “su despedida definitiva”, no ha dejado de enviar poderosos mensajes de gratitud con la vida y los fans.

Anahí La cantante ha sido la más emocionada con la gira RBD (Instagram)

“Un día me juré frente al espejo que jamás me iba a parar sobre un escenario, que nunca más me iba a exponer, que nunca mas iba a permitir que nada ni nadie me lastimara y al igual que ustedes he pasado por muchas pruebas en la vida”, dijo la famosa en uno de los shows.

Pocho Herrera es “reemplazado” por “nuevo” integrante

Una de las grandes preocupaciones de los fans era la ausencia de Poncho Herrera, quien desde hace años ha sido muy contundente respecto a que aunque apoya a sus compañeros, no está interesado en regresar a los escenarios. Mientras que algunos lo señalaron de “engreído”, otros se mostraron más empáticos con él, pues ha tenido otros proyectos alejados de la música.

Si bien Poncho siempre será parte importante de la agrupación, tras el último concierto en Medellín, quedó claro que su “reemplazo” es el más talentoso.

Los cinco integrantes de la banda mexicana interpretaban el último tema de su repertorio, “Rebelde”, todos ataviados con el característico uniforme rojo de la telenovela cuando un invitado sorpresa subió al escenario. Y es que Manu, hijo de Anahí de seis años, alcanzó a su madre para corear “yo digo R, tu dices BD, ¡RBD!”.

El pequeño de seis años también llevaba puesto el saco rojo, la corbata y los pantalones azules del colegio Elite Way School, además de unas orejeras de aislamiento acústico para niños, las cuales se quitó para escuchar la euforia del público y ser parte de la fiesta.

Anahí La gira RBD sigue dando muchas sorpresas (Instagram)

“Para que queríamos a poncho si ya tenemos a MANU. divinooo”; “Poncho no quiso ir y Manu tomó el puesto”; “Quién necesita a Pocho cuando está Manuelito? ajajaj”; “Manu es el séptimo RBD real oficial”; “De lo que se perdió Poncho por payaso!”; “Tiembla Poncho! Manu llegó para quedarse”, se lee en redes sociales.

Manu se mostró muy feliz bailando al lado de su madre, aunque por momentos, parecía estar perfectamente cómodo por su cuenta al frente, como la gran estrella que ya es.

Anahí La cantante ha hecho a su hijo parte de la gira de reencuentro de RBD (Instagram)

.