Maribel Guardia sube un curioso posteo en redes sociales y presumen que va dirigido a su consuegra

La consuegra de Maribel Guardia, Imeldita Tuñón, sorprendió al mundo del espectáculo la semana pasara, al emitir unas acaloradas declaraciones en contra de la madre de Julián Figueroa, por su cercanía con su nieto.

A través de unos mensajes de Facebook, que supuestamente vienen de la cuenta de Imeldita, la mamá de Ime Garza despotrica en contra de Maribel Guardia.

“Qué guapo mi nieto José Julián... pero que se vaya sola la comadre a el más allá o donde le de su gana a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva. No necesito ver esto (…) con calma, José Julián no es Julián, está muy obsesionada con Julián”, fueron algunos de los comentarios de la consuegra de la actriz y cantante costarricense.

Pasaron cinco días de aquellos dichos, y Maribel parecía haber ignorado dichos mensajes. Sin embargo, ahora aparece con un posteo que parece respuesta a dichos comentarios de Facebook.

“No tengas miedo cuando se pone oscuro, recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas”, puso Maribel Guardia en su cuenta de Instagram.

El mensaje vino acompañado de una foto de ella con un hermoso vestido color morado, en el que exalta la maravillosa figura que conserva a sus 64 años.