Itatí Cantoral tiene preocupada a la producción de “El señor de los cielos” debido a su peso

El portal TV Notas compartió hace poco una publicación donde aseguran que la producción de “El señor de los cielos” se encuentra sumamente preocupada por la salud de Itatí Cantoral.

La actriz se incorporó a la novena temporada de la serie y desde hace unos meses que empezaron las grabaciones, decidió empezar una dieta para mejorar su figura.

De hecho, hace un par de semanas, Itatí Cantoral sorprendió a todos al publicar una fotografía donde se puede apreciar lo delgada que se encuentra ahora, y algunos consideran que se ha excedido un poco con la dieta.

Itatí Cantoral afirma que está siendo supervisada por un doctor

El físico de Itatí Cantoral no habría generado preocupación con la producción de “El señor de los cielos”, de no ser porque se ha vuelto habitual que la actriz sufra de mareos.

Se dice que la actriz empezó a hacer ayunos intermitentes, por lo que ni siquiera come del catering que proporciona la producción, y cada día se ve más delgada, pero, a pesar de ello, sigue empeñada en adelgazar más.

Itatí Cantoral habría afirmado que su dieta está siendo supervisada por un doctor, así que no hay nada por lo que preocuparse, no obstante, varios de sus compañeros no opinan lo mismo, en vista de los mareos que a veces tiene durante las grabaciones de “El señor de los cielos”.

No se sabe si el empeño de la actriz por adelgazar tanto se deba a un papel, o simplemente quiere estar más delgada. Ella siempre ha tenido una excelente figura, por lo que muchos se han sorprendido al verla más flaca de lo habitual, no obstante, cabe destacar que el físico es un tema personal, y si la actriz se siente bien, pues no se debería opinar al respecto.