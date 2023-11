La agrupación RBD se presentó este fin de semana en Medellín, Colombia, ciudad natal de Karol G. Lo que nunca imaginó la interprete de Provenza y El Maquinón es que recibiría una muestra de cariño de parte de una de las integrantes del famoso grupo mexicano, Anahí.

“Amor con amor se paga”, dijo Anahí al aparecer en medio del show con la camisa que le regaló Karol G que dice “Team Bichota”, lo que hizo retumbar el recinto de los gritos de miles de fanáticos colombianos que asistieron al concierto.

Tras el momento en el que la interprete de Mia Coluccci le muestra su aprecio, cariño y respeto a la reguetonera, esta le escribe una carta que publicó en sus stories de Instagram agradeciendo el hermoso gesto que la emocionó hasta las lagrimas.

Un detalle que tiene mucho valor

“Anahí, mi reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar; es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, inicia la carta de la cantante colombiana.

Destacó el éxito de los conciertos de RBD en su país natal donde miles de personas los aplaudían y en medio de la emoción que le causa a cualquier artista ser ovacionado, Anahí le hizo ese detalle a La Bichota.

La 'carta' de Karol G a Anahí que muestra el poder de las mujeres juntas

“Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora... No encuentro las palabras para describir la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo. Gracias, de todo corazón, por este gesto y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo por siempre”, destacó.

Los fans las quieren juntas de nuevo

Así como en aquel momento en el que La Bichota llamó a Anahí a compartir el escenario en El Arena de la Ciudad de México para juntas interpretar Sálvame, la cantante mexicana hizo lo propio en Medellín para demostrar su admiración y agradecimiento a Karol G.

“¡Karolina, amor con amor se paga, mi reina!”, gritó Anahí en el escenario.

El gesto que ocurrió en 2022 y que causó revuelo en internet y el reciente en el concierto de RBD en Medellín, alborotó nuevamente las redes sociales donde los fans de ambas artistas esperan ansiosamente una colaboración musical que mezcle los géneros del pop y el reguetón.