“Esas nalgas de gelatina”: Yailin aparece con Tekashi pero nalgada del rapero la dejó expuesta

Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral han ido dejando atrás la polémica que enfrentó el rapero al quedar encarcelado por presuntamente golpear a un equipo de productores que trabajan con la cantante, supuestamente por celos. Tras salir de la cárcel la pareja comienza a disfrutar de los placeres de la vida.

Si bien el estadounidense no puede abandonar República Dominicana por órdenes judiciales ha decidido pasarla bien en sus playas por lo que decidieron pasar unos días en yate junto con algunos amigos.

Ambos fueron captados disfrutando del mar junto a Cattleya, hija de Yailin con Anuel, pero también se les vio comiendo y hasta bromear entre ellos, como lo fue la nalgada que Tekashi le dio a la reguetonera.

El video de Tekashi agarrando la retaguardia de Yailin

A través de las redes sociales han aparecido distintos videos y en uno de ellos se puede ver a la más viral luciendo un traje de baño de dos piezas compuesto por una camiseta estilo surfista y un bikini de hilo en color rosado.

Mientras la intérprete estaba distraída comiendo, su pareja le jugó una broma que se pudo ver que no le agradó pues tras pasarle por la boca una hamburguesa mordida aparentemente por él, su gestos fueron de molestia.

Pese a su enojo, Daniel Hernández, como es su verdadero nombre, lo tomó a broma y unos segundos después, le dio un agarró de retaguardia frente a las personas presentes, mientras ella estaba sirviéndose comida.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales pues hay quienes calificaron su juego como un momento de pareja, mientras que otros crucificaron y hasta tildaron el gesto de Tekashi como violento. Además, la figura de Yailin también fue objeto de burlas, en especial sus nalgas.

“Ese plástico se movió como gelatina”, “Esas nalgas están cómo una gelatina”, “Ellos jugando. Yo no sé porque hay hombres que le gusta molestar a la mujer jugando rudo”, “Es muy agresivo”, “El hombre que respeta a su mujer no la trata como una cualquiera, no le coge las nalgas frente a la gente ni frente a una cámara. Prácticamente la estas ‘vendiendo’”, comentaron.

Días anteriores, la pareja había aparecido en una entrevista hablando sobre lo que vivieron tras la detención del famoso y se mostraron muy enamorados y comprometidos con su romance.