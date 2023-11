El emotivo momento entre Carlos Rivera y la niña que ahorró por años para ir a su concierto

La historia de la niña que rompió su alcancía para comprar su entrada para ver a su cantante favorito, Carlos Rivera, y se volvió viral en las redes sociales, tuvo un final feliz.

El propio Rivera subió a TikTok otro video del emotivo encuentro con la niña, quien pasó 3 años ahorrando para comprar la entrada.

El interprete de “Te esperaba”, recibió en octubre el video viral donde la niña llora al romper su alcancía en la que ahorró el dinero para comprar su entrada y ver en primera fila a su cantante favorito.

Carlos Rivera dijo que le regalaría las entradas a la niña y a sus padres y así lo cumplió, Ximena recibió las entradas y varias sorpresas más.

Ximena, la envidia de las fans de Carlos Rivera

La tarde del pasado sábado, Rivera compartió un nuevo video en la plataforma para darle a conocer a sus fans el final feliz de esta historia, pues más allá de ayudar a que tanto Ximena como sus papás acudieran al concierto sin gastar un solo centavo.

Carlos, también sorprendió a la niña de la mejor manera. “Finalmente no tuvo que gastar sus ahorros y la invitamos nosotros y esto fue lo que pasó...”, escribió en su post.

El video muestra el emotivo encuentro en el que la pequeña corrió a abrazar a Carlos, quien le entregó una bolsa de tela repleta de regalos. También le dedicó algunas palabras de agradecimiento, un momento que despertó la envidia de la buena de muchos de sus seguidores.

“Yo, aquí queriendo ser Ximena”, “Ella no olvidará este momento tan especial y sobre todo el aprender a ser perseverante para ella no habrá un no se puede gracias Carlos”, “Me desmayaría si lo conociera es un amor”, son algunos de los comentarios de las fans en TikTok.

También al escenario

Tras ese hermoso encuentro, Ximena y sus padres disfrutaron del concierto y, además, la pequeña tuvo el privilegio de ser invitada al escenario a estar junto a Carlos Rivera y cantar a su lado.

En diversos videos, lograron captar a Ximena disfrutando del concierto y cantando todas las canciones de Rivera, pero ese era solo el principio de la gran sorpresa que le esperaba.

Como acto siguiente, Carlos Rivera reconoció a la pequeña entre el público y la invitó a pasar al escenario con él, cuando la vio, no dudó en darle un fuerte abrazo y Ximena le regaló un ramo de flores.

Ximena bailó y cantó junto a Carlos Rivera algunas de sus canciones más populares, y al terminar, el cantante le dedicó unas palabras de agradecimiento. El emotivo momento fue aplaudido por los cientos de asistentes al concierto, quienes capturaron el momento.