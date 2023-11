¿Por celos de Capetillo? Revelan qué pasó con la salida de Biby Gaytán y su hija de ‘Amor sin barreras’

En agosto, Biby Gaytán sorprendió al anunciar que volvería a la puesta en escena ‘Amor sin barreras’ -la cual protagonizó en 1976- en compañía de su hija Ana Pau Capetillo. Si bien todo parecía ir viento en popa, a tan sólo mes y medio de su estreno, ambas revelaron que dejarían el proyecto.

“Hola queridos amigos y amigas aqui estoy con mi Ana Pau para contarles que el domingo 15 de octubre son nuestras dos ultimas funciones de ‘Amor sin barreras’ en la ciudad de Chihuahua. Ya acabamos en la CDMX pero queremos agradecerle a toda la gente que nos fue a ver muchísimas gracias”.

Biby Gaytán Madre e hija salieron de forma inesperada de la puesta en escena 'Amor sin barreras' (Instagram)

“Para nosotras fue una experiencia increíble. Ya acabó nuestro viaje de Amor sin barreras. Para nosotros fue una experiencia mágica. Los queremos de verdad de todo corazón. A tanta gente tan talentosa con la que tuvimos oportunidad de trabajar arriba y abajo”, sentenciaron entre las does en un video publicado en sus redes sociales

Si bien Biby volvió a aparecer en una presentación especial por los diez años del Teatro Telcel en la Ciudad de México, no hubo más explicaciones de por qué abandonaron Amor sin barreras, hasta ahora que “testigos” han hablado al respecto.

¿Los celos de Eduardo Capetillo interfirieron?

De acuerdo con la periodista Inés Moreno en su canal de YouTube, los celos de Eduardo Capetillo pudieron ser un detonante para que Biby y Ana Pau abandonaran de forma tan repentina la obra de teatro, siendo que ambas habían firmado contrato hasta diciembre.

Biby Gaytán Madre e hija salieron de forma inesperada de la puesta en escena 'Amor sin barreras' (Instagram)

“Se ha hablado mucho de la celopatía que existe en el matrimonio de Biby Gaytán, sobre todo de Eduardo Capetillo, pues ya ven que ella entró a estelarizar “Amor sin Barreras” y estaban bien felices anunciando que si la temporada, que si no sé qué, y luego gira, también estaba ahí la hija de Biby y Eduardo, con papel estelar todo muy bien”, relató Moreno.

“La mujer de un día a otro les dejó tirada la obra, el hombrecito le dijo: ‘hasta aquí llegaste’, las sacó de la obra, y no contentos con eso, se llevaron el vestuario. Dicen que era tan tóxico (Eduardo) que, para entrar, la acompañaba hasta las piernas del escenario, ahí al ladito de donde ella tiene que entrar para salir, para que nadie la volteara a ver”, prosiguió Moreno.

La salida de ambas llevó a que el productor tuviera que buscar dos nuevas actrices de urgencia ya que las funciones ya estaban programadas. Esto implicó un casting de emergencia.

Inés Moreno Esto dijo la periodista sobre la salida de Biby Gaytán y su hija de la puesta en escena (Youtube)

“Su contrato era hasta diciembre y ella les dijo ‘yo me voy’, agarró y se fue con todo y la hija, y la corredera para buscar, porque no tenían ni reemplazos, ellas era las estelares y cumplían, y mandar a hacer otros vestuarios porque se los llevaron, una muy buena fuente me lo contó”, dijo.

“Eduardo de verdad tiene un problema con la posesión y celos, pobre Bibi”; “Macho a morir desde siempre pero a ella eso le gusta.”; “No lo puedo creer!! Pues que tóxicos tanto Bibi como el machista del Eduardo.”; “Esto más que chisme me da terror! Si esas cosas hace en público sin importarle, lo que no hará en la intimidad. Terror absoluto, alienación, golpes, maltrato...”, se lee en los comentarios.

Biby Gaytán Madre e hija salieron de forma inesperada de la puesta en escena 'Amor sin barreras' (Instagram)

“No podría estar más contenta de compartirles que mi sueño más grande se está haciendo realidad. Me muero de la emoción y felicidad de realizar mi debut en teatro musical interpretando a María en @amorsinbarrerasmx , personaje que interpreto mi mamá @bibygaytan hace 20 años.Gracias a los maravillosos creativos @oscarapia @samsalgadomtz @jonatankent @soyhugorobles @juanpabloescutia por la gran oportunidad y confianza. Gracias infinitas a nuestro increíble productor @gerryquiroz por confiar en mi y darme esta enorme oportunidad.… y para hacer de este sueño hecho realidad aún más increíble, voy a tener el grandísimo privilegio de compartir el escenario con mi actriz favorita y mejor amiga @bibygaytan , quien estará interpretando el personaje de Anita 🙏✨Gracias infinitas 💖 nos vemos en Agosto 2023 en @teatrocentenarioof”, publicó Ana Pau cuando recién dio a concoer su participación en la puesta.