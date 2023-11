Aparece nueva fotografía de la esposa de Daddy Yankee sin su anillo de compromiso y fans incrementan rumores de separación

La reciente aparición de una fotografía en la que la esposa de Daddy Yankee, Mireddys González, no lleva puesto su anillo de compromiso ha generado una mayor incertidumbre sobre el estado de su matrimonio.

Esta imagen ha sido objeto de especulación y ha dado lugar a rumores de una posible separación entre la pareja, que lleva más de 28 años juntos.

Recientemente, González compartió una historia en Instagram en la que se le puede ver usando su anillo de compromiso.

Sin embargo, esta publicación ha generado cierta confusión entre sus seguidores, ya que plantea la posibilidad de que la fotografía en la que no lleva el anillo sea antigua o simplemente haya decidido no usarlo en ese momento en particular.

Crisis matrimonial

Desde hace algún tiempo, han circulado rumores sobre una crisis matrimonial entre Daddy Yankee y Mireddys González. Uno de los indicios que ha llamado la atención es que ambos ya no se siguen mutuamente en Instagram.

Esta falta de interacción en las redes sociales ha sido objeto de atención tanto de los seguidores como de la prensa, quienes han estado atentos a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir los rumores.

Según el programa de farándula “Lo sé todo” la pareja estaría atravesando dificultades en su relación, pero también se encontraría en proceso de reconciliación.

“No es lo mismo viajar con él, estar entrando y saliendo de la casa por muchos años, a ahora estar todo el tiempo en la casa. Eso, según me cuentan, ha traído un poco de fricción entre ellos”, mencionó el presentador del programa.

Hasta el momento, ni Yankee ni Mireddys han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir los rumores de separación.

Los seguidores y fanáticos de la pareja están a la espera de una aclaración por parte de ellos que ponga fin a la incertidumbre y revele el estado actual de su matrimonio.