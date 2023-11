“Me partió el alma Joey”, abatido y devastado, así reapareció Matt LeBlanc tras la muerte de Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry tomó a todos por sorpresa y dejó un gran vacío no solo en el mundo del espectáculo y los fans, también en sus amigos y compañeros de trabajo.

Sin duda unos de los más afectados han sido sus amigos de la popular serie Friends, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox y Matt LeBlanc, quienes trabajaron con él durante 10 años.

Hace unos días, los actores de la famosa serie enviaron un comunicado en conjunto en el que dejaban ver lo tristes y afectados que se encontraban por la muerte de su amigo, a quien veían como un hermano.

Te recomendamos: ¿Pedía ayuda? El mensaje oculto en las últimas y extrañas publicaciones de Matthew Perry sobre Batman

“Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”, decía el comunicado de los actores.

Matt LeBlanc reaparece tras muerte de Matthew Perry y luce devastado y abatido

Los actores de Friends han preferido vivir su dolor en la privacidad, pero Courteney Cox reapareció hace unos días y ahora fue Matt LeBlanc quien fue captado en público.

El actor, quien interpretó a Joey Tribbiani, el mejor amigo de Chandler, papel de Matthew, fue visto por primera vez en las calles de Los Ángeles.

Matt fue captado por los paparazzis mientras conducía su camioneta negra, e iba con una gorra y lentes oscuros y se veía realmente afectado y devastado.

“Pobre Joey, de verdad se ve tan triste, me mata esta foto”, “dejen pasar a estos chicos su duelo en paz, no los acosen”, “parte el alma esta foto, se ve muy afectado Matt”, “Joey y Chandler eran los más unidos y estoy segura que Matt y Matthew eran iguales”, “que amistad tan hermosa tenían ellos, no es para menos su reacción”, y “Matt le tenía mucho cariño a Matthew, amé su amistad en Friends”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: La desgarradora razón por la que Matthew Perry nunca volvió a ver Friends a pesar del éxito de la serie

Sin duda es normal que sea de los más afectados pues el personaje de Joey y Chandler fueron muy unidos, y tenían la mejor relación, de hecho las cuentas fans a través de las redes han hecho videos e imágenes que muestran lo cercanos que eran y tenían la relación más divertida de todas, sin importar la relación de Chandler con Mónica.