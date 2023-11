“¿Está enfermo?”: Captan a Macaulay Culkin y su imagen desató preocupación

Macauley Culkin se convirtió en una de las estrellas promesa de los noventas gracias a su protagónico en las cintas de Mi pobre angelito. El actor tenía todo para triunfar pero decidió alejarse en medio de varias controversias por el abuso económico de sus padres. Pronto se vio sumido en las adicciones que lo hicieron verse irreconocible.

Su vida dio un giro de 180° cuando decidió entrar el rehabilitación y aunque se alejó de los reflectores, todo fue para bien ya que en ese tiempo conoció a Brenda Song con quien ahora ha formado una familia encantadora.

El protagonista de Home Alone y la ex estrella de Disney Channel tuvieron a su primer hijo Dakota en abril de 2021 y para marzo de 2023 dieron a conocer la llegada del pequeño Carson, meses después de su nacimiento.

Debido a que Culkin y Song son muy privados, son pocas las ocasiones en las que se les ve y cuando sucede, sorprenden a todos.

Macaulay Culkin ha dejado su pasado atrás. (Instagram @culkamania)

Macaulay Culkin vuelve a preocupar con su imagen

Aunque ciertamente Culkin ha estado en su mejor momento ahora que tiene el amor de Brenda y de sus hijos, algunos notaron que en estos últimos días se ha visto “descuidado”, al grado de epnsar que podría estar enfermo o de nuevo en un mal momento personal.

Macaulay y Brenda aprovecharon al máximo Halloween cuando llevaron a sus dos hijos a pedir dulces al vecindario de Toluca Lake en Los Ángeles.

Brenda Song La actriz compartió una aterradora imagen en sus redes sociales (Instagram)

La actriz, que interpretó a London Tipton en la popular serie de Disney Channel The Suite Life of Zack and Cody, se vistió como una bruja con un vestido negro con mangas de encaje, un collar con una cruz y un sombrero de bruja negro.

Para completar su espeluznante conjunto, optó por un look de ojos ahumados, lápiz labial de color morado oscuro y un poco de esmalte de uñas a juego. También llevaba un pequeño caldero para llevar sus golosinas.

Mientras tanto, la estrella de Home Alone, Macaulay, de 43 años, se puso un disfraz de payaso bastante aterrador, mientras cargaba a uno de los hijos de la pareja, que parecía estar vestido como un vaquero.

Las imágenes circularon en redes sociales, donde muchos señalaron que su semblante parecía triste y que incluso se veía descuidado.

Eso sí, otros afirmaron que su semblante no tiene nada que ver con su estado de ánimo porque en primer lugar, está disfrazado y en segundo, pudo haber sido una referencia a una aparición que hizo el actor en un corto de la firma Kenzo, donde también se vistió de payaso. Aunque otros, expresaron que estaba disfrazado del Payaso (Pagliacci) del compositor Ruggero Leoncavallo, cuya imagen es decaída.

Culkin también fue captado paseando con Brenda y sus hijos y definitivamente se veía que estaba teniendo un gran día familiar.