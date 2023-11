La mirada de amor de Messi a Antonela que hasta hizo sonrojar a sus hijos: “lo entendió todo”

A sus 36 años, el futbolista argentino Lionel Messi volvió a hacer historia. El pasado 30 de octubre se convirtió en el único jugador de fútbol en tener ocho balones de oro, máximo galardón con el que la revista francesa France Football premia al mejor atleta del año, quien es elegido por 100 periodistas especializados en el deporte rey.

Un Messi contento subió al escenario a tomar en anhelado premio y dejó ver su humildad en su discurso de inicio a fin: “Gracias a todos, sobre todo a mis compañeros de selección. Gracias a todos los que me han votado. Este Balón de Oro es un gran regalo para toda Argentina. No me quiero olvidar de Haaland ni de Mbappé, que tuvieron un gran año, espectacular, y en los próximos años ganarán este premio. Son dos bestias futbolísticas y mantendrán una pelea muy hermosa los próximos años”, expresó el astro argentino.

Por supuesto, jamás se olvidaría de su familia: Antonela, Thiago, Ciro y Mateo. Por eso les dedicó un emotivo mensaje a ellos: “Gracias también a toda mi familia, mi mujer, mis hijos, por estar en los peores momentos, y ellos me han ayudado a cumplir mis sueños en el fútbol. Sin vosotros no habría sido posible”. Él se ha caracterizado por siempre darle a Antonela el puesto que ocupa. Ellos se han convertido, para muchos, en un ejemplo de pareja a seguir.

Durante la gala que se desarrolló en París, Francia, la pareja dejó ver la gran unión y amor que se tienen. Tras ser nombrado como el gran ganador, Antonela aupó a sus tres niños para que acompañaran a su papá en el escenario para recibir el premio, mientras ella se quedó en las gradas, admirándolo.

Mientras él decía sus palabras, ella solo lo miraba y lloraba maravillada y orgullosa de su logro, al tiempo que lo aplaudía fuertemente. Algo que fue captado por las cámaras y le dio la vuelta al mundo, pues más de un hombre envidó a Messi por su gran esposa.

Pero no quedó allí. Este miércoles 1 de noviembre, Lionel compartió una serie de imágenes del tras cámara del evento. Fueron tres fotos en blanco y negro en el que posan los cinco, pero un detalle llamó la atención de todos: la mirada de amor sublime de Messi para su mujer. Mientras sus tres hijos miran cómplices y un poco avergonzados de lo que ocurría. Una publicación que alcanzó los 12,2 millones de “likes” en ocho horas.

La caja de comentarios se llenó rápidamente y en unas pocas horas ya tenía unos 100 mil comentarios. El futbolista Luis Suárez le escribió: “Cuantas caritas de enamorados hay en esa foto”, mientras que algunos fanáticos manifestaron: “La familia primero segundo y tercero 👏 que hermosa foto”, “Que caras de amor más hermosas” y “Lo entendió todo”.