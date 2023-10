“Ya no es mi novia”: así fue como Marjorie de Sousa rompió el corazón del hijo de Lety Calderón

Luciano, el hijo mayor de Lety Calderón, dio por terminada su ‘relación’ con Marjorie de Sousa, luego de que se enterara que la actriz tiene pareja.

En septiembre de 2021, el joven declaró su amor por la actriz frente a los medios de comunicación, diciendo que estaba muy enamorado de ella y que “la llevaría hasta el fin del mundo”.

“Tengo solo una (novia). (Es) Marjorie de Sousa y las demás ya se fueron. La amo con todo mi corazón. La llevo hasta el fin del mundo”, confesó en ese entonces.

El mensaje llegó hasta Marjorie y unos meses depsués, finalmente se conocieron en un restaurante de la Ciudad de México, lo que hizo muy feliz a Luciano pues además se trató de un encuentro sorpresa. Quiero que vean con quien estoy, miren esta belleza de persona… No puedo creer que ya te conocí”, expresó la actriz, presumiendo el encuentro en redes sociales.

Lety Calderón La actriz se ha dedicado a su hijo Luciano

Tras el encuentro, tanto De Sousa como Lety Calderón compartieron que ambos estuvieron en contacto de vez en cuando a través de las redes sociales.

Marjorie de Sousa La actriz sorprendió al hijo de Lety Calderón (Instagram)

La actriz llegó a mandarle felicitaciones en su cumpleaños y también aplaudió su actuación en la telenovela El Amor Invencible, donde apareció en los episodios rumbo a la gran final.

Marjorie Sousa rompió el corazón el corazón de Luciano

Después de su declaración de amor y encuentro, Luciano reveló que Marjorie “ya no es su novia” porque ella tiene pareja. Fue Leticia quien compartió a los medios de comunicación cómo reaccionó su hijo al descubrir que su ‘prometida’ “lo engañó”.

Marjorie de Sousa Luciano estaba muy enamorado de la actriz (Instagram)

Calderón confesó que además ya no mantienen contacto con la actriz porque su hijo estaba “herido” por el “engaño”: “No, ya no, además dijo ‘Ya no es mi novia porque me engañó’, porque no sé de dónde sacó que Marjorie ya tiene novio, entonces dijo ‘me engañó mamá’”, reveló ante la prensa.

A pesar de todo, Leticia Calderón aseguró que su hijo ya lo estaba tomando mejor.

¿Quién es el nuevo novio de Marjorie de Sousa?

La actriz tiene una relación con el empresario mexicano Vicente Uribe. Aunque Marjorie ha sido muy discreta al respecto, se especula que se conocieron en 2020 y llevan casi tres años de noviazgo.

