Adele sorprende al público de Las vegas al aparecer como Morticia Addams

En los últimos meses, Adele ha ofrecido a sus fanáticos una serie de conciertos como parte de su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas, además de su repertorio musical y su interpretación, la cantante británica es admirada por la interacción que tiene con los asistentes.

El estilo de la intérprete de “Hello” se ha caracterizado por prendas clásicas, pero en más de una ocasión agregó diversos elementos a su vestimenta como parte de los regalos de sus seguidores; sin embargo, durante su último concierto sorprendió al aparecer en el escenario como Morticia Addams.

Adele se disfraza de Morticia Addams

La multipremiada artista apareció en el escenario con un vestido negro largo, una gran peluca negra, uñas largas rojas y un maquillaje que evidenciaba el personaje que eligió para disfrazarse durante la celebración de Halloween.

Adele se disfraza de Morticia Addams en su concierto de esta noche pic.twitter.com/oDSUnOsbLo — Indie 505 (@Indie5051) October 28, 2023

Como era de esperarse el público reaccionó con emoción al detalle que tuvo la cantante, misma que hizo resonar el recinto nuevamente con temas como “Rolling in the Deep”, “Love in the Dark”, “Skyfall”, entre otras.

Asimismo, las imágenes del concierto que dio la noche del 27 de octubre se volvieron virales en redes sociales, por lo cual diversos usuarios han señalado su parecido con la cantante Cher.

MI SUEÑO DE VER ADELE COMO MORTICIA ADAMS SE HIZO REALIDAD pic.twitter.com/UdPEhv82Sf — tatiana (@adeletskyfall) October 28, 2023

Adele terminará su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas el próximo 15 de junio de 2024; no obstante, en redes sociales han crecido los rumores sobre una gira mundial, y México podría ser uno de los destinos elegidos, pero aún no hay nada confirmado de parte del equipo de la intérprete de 35 años.