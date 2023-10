Estos son los estrenos de hoy 27 de octubre en Netflix, HBO Max y Amazon Prime

Si bien Halloween está a la vuelta de la esquina, este fin de semana es ideal para quedarte en casa y hacer un maratón con las series y películas que llegan hoy 27 de octubre a las diferentes plataformas.

Por supuesto muchas de éstas están apostando por contenidos de terror pero Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ tiene opciones para todos. Así que no tienes que preocuparte, porque variedad encontrarás.

Octubre ya nos ha sorprendido con varios lanzamientos de streaming y ahora que estamos en la recta final, lo que llega este viernes no será la excepción. A continuación, te mostramos todos los títulos que puedes encontrar en el catálogo.

¿Qué películas y series llegan hoy 27 de octubre a streaming?

HBO MAX

La monja 2

Estrenos Esto es lo que llega a streaming este 27 de octubre (HBO Max)

Tras el éxito masivo de la primer parte en 2018, La monja 2 llega a streaming tras recaudar en taquilla 263,5 millones de dólares en todo el mundo cuando se estrenó en los cines en septiembre. Ahora está lista para que puedas verla en la comodidad de tu casa, justo a tiempo para Halloween.

Dirigida por Michael Chaves y producida por Peter Safran y James Wan, la película también está protagonizada por Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons y otros que vivieron el terror al máximo.

La cinta es parte del universo de El conjuro, que trata sobre la investigación paranormal de Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, respectivamente. La serie principal sigue las investigaciones de los Warren, mientras que las películas derivadas tratan sobre los orígenes de las entidades que encuentran los Warren.

El rito

Otra cinta que se ha convertido en un clásico del género de terror. Narra el viaje del padre Michael Kovak para encontrar la fe, una hazaña que logra al final de la película. La película de terror de 2011 está basada en el libro de Matt Baglio The Rite: The Making of a Modern Exorcist, y el personaje de Michael se inspiró en el exorcista de la vida real, el padre Gary Thomas. A lo largo de la película, Michael lucha con su fe y no cree en el poder de Dios ni del diablo. Sin embargo, viaja a Italia para entrenar con el padre Lucas (Anthony Hopkins), quien está decidido a convertirlo en un creyente.

Amazon Prime Video

Yosi, El espía arrepentido (segunda temporada)

Estrenos Esto es lo que llega a streaming este 27 de octubre (Amazon Prime)

“Un oficial de inteligencia, cuya infiltración en la comunidad judía podría haber servido para cometer dos ataques terroristas en su país, busca justicia antes de que él y su familia sean asesinados”, se lee en la sinopsis oficial de Amazon.

Ambientada en 1994, la segunda temporada abordará el atentado al edificio de la AMIA, el atentado terrorista más sangriento jamás vivido en Argentina, que dejó cientos de muertos y heridos. El protagonista Yosi se ha convertido en un fugitivo empeñado en hacerse público con la ayuda de un famoso periodista, cuando el servicio de inteligencia israelí le pide que investigue el secreto mejor guardado de los traficantes de armas argentinos: el misil Cóndor.

Reposo absoluto

“Después de luchar por formar una familia, Julie Rivers queda embarazada y se muda a una nueva casa con su marido. Se le ordena reposo obligatorio en cama y comienza a ver sucesos fantasmales por toda la casa”, reza la sinopsis.

Memento mori

Estrenos Esto es lo que llega a las plataformas este 27 de octubre (Amazon Prime)

Esta serie de trama policiaca tiene tan sólo seis episodios por lo que seguro si empiezas hoy, la terminas el sábado o domingo sin tener que invertir demasiado tiempo. Es la historia de Kerem, quien debe cumplir la tarea encomendada por Dios de despertar en coma entre los dos mundos. Cada episodio es la serie original de Merbar de historias separadas.

Netflix

El negocio del dolor

“Después de perder su trabajo, una mujer que lucha por criar a su hija acepta un trabajo por desesperación. Comienza a trabajar en una startup farmacéutica en quiebra, pero lo que no anticipa es el peligroso plan de extorsión en el que de repente se involucra”, reza la sinopsis.

Pain Hustlers está protagonizada por Chris Evans y Emily Blunt como dos empleados de una compañía farmacéutica ficticia que toman atajos legales y adoptan un enfoque de venta dura para ganar dinero con una droga peligrosamente adictiva, y pronto se encuentran en una situación demasiado profunda cuando se ven envueltos en una red criminal. conspiración.

Puerta amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90

Estrenos Esto es lo que llega a las plataformas este 27 de octubre (Netflix)

Un documental conmovedor y lleno de amor por el cine. Después de las protestas a favor de la democracia de los años 1980, los años 1990 encuentran a Seúl en un período más despreocupado y exploratorio, donde los estudiantes forman clubes para sus propios intereses. Uno de esos clubes es Yellow Door, un club de cine que incluía al director Bong Joon-ho (Parasite) mientras estudiaba sociología.

El principal atractivo de esta película, especialmente para los amantes del cine, es obviamente Bong Joon-ho. Automáticamente es interesante saber cómo un cineasta famoso comenzó su carrera, y Yellow Door lo reconoce en su primera escena.

Hermana muerte

Estreno Esto es lo que llega este 27 de octubre a las plataformas de streaming (Netflix)

“Una novicia con poderes sobrenaturales llega a un antiguo convento, ahora escuela para niñas. Los extraños acontecimientos y las inquietantes situaciones que la atormentan la llevarán a desentrañar la madeja de secretos que envuelven el convento y acechan a sus habitantes”, se lee en la sinopsis oficial.

Pluto (nueva temporada)

Estreno Esto es lo que llega este 27 de octubre a las plataformas de streaming (Netflix)

“Ambientada en un futuro donde los humanos y los robots viven uno al lado del otro, esta adaptación al anime de ocho episodios del manga de 2003 de Naoki Urasawa sigue a un detective robot que investiga una brutal serie de asesinatos de robots y humanos”.

El naufragio de una diva

“Quince años después de quedar varada en una isla remota, una aspirante a cantante regresa a la sociedad y no se detiene ante nada para perseguir su sueño de convertirse en una diva”