Ema Pulido se disculpa ante comentarios violentos contra Tefi Valenzuela

Fue la mañana del pasado jueves 26 de octubre que se llevó a cabo la última edición de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, pero lejos de que los concursantes destacaran, Ema Pulido se robó las miradas luego de lanzar diversos comentarios violentos contra Tefi Valenzuela, pareja de ‘El Borrego’ Nava.

La pareja de baile realizó su presentación y posteriormente dirigió su atención al panel de jueces para escuchar sus comentarios, por lo cual Ema Pulido comenzó a señalar que deben hacer algo para destacar dentro de la competencia, especialmente Nava, a quien dijo que debería violentar a su compañera.

“Algo tienes que hacer, apúrate, ma** a Mariana, desoír****, vio****, ay perdón” , dijo la jueza del programa.

"M4T4, DESTRIPA O V10L4" A TEFFI VALENZUELA: EMMA PULIDO AL BORREGO NAVA, PARA QUE SE HAGA FAMOSO.

DELICADOS COMENTARIOS EMITIDOS EN EL PROGRAMA HOY.

La cara de todos los presentes lo dice todo.#LasEstrellasBailanEnHoy #hoylohacestu #televisa pic.twitter.com/tyr9FzBCyT — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) October 26, 2023

Como era de esperarse, la audiencia del programa de Televisa y usuarios de redes sociales reaccionaron con furia a los comentarios de Pulido, ya que señalaron que aviva los discursos de odio contra las mujeres y la violencia que sufren.

‘Hoy’ lanza comunicado sobre comentarios de Ema Pulido

Al respecto de la situación, el programa ‘Hoy’ y la productora Andrea Rodríguez emitieron un comunicado para hablar del tema, señalando que no respaldan los comentarios que hizo Ema Pulido durante el concurso, destacando los valores que los caracterizan.

“El día de ayer en la sección “Las Estrellas Bailan En Hoy”, después del baile de Tefi Valenzuela y Juan Carlos “El Borrego” Nava, la maestra Ema Pulido emitió un comentario desafortunado. Queremos aclarar y tomar acción ante esta lamentable situación. Ni el programa “Hoy”, ni yo, Andrea Rodríguez, respaldamos ni compartimos de ninguna manera los comentarios hechos por la juez en ese momento. En este espacio, valoramos el respeto, la ética y la integridad en todos los aspectos. Es fundamental aclarar que los comentarios hechos por nuestros jurados son responsabilidad de los mismos”.

La producción ofreció una disculpa a Tefi Valenzuela, quien fue la principal afectada; asimismo, Andrea Rodríguez agregó que se reunió con Ema Pulido para hablar del tema, la cual habría reconocido su error.

“Entendemos la indignación y preocupación que estos comentarios han generado y queremos asegurar a nuestro público que esta situación no se toma a la ligera. Ofrezco una disculpa sincera tanto a Tefi Valenzuela como a nuestra audiencia, porque al ser un programa en vivo y estar finalizando, no se tomaron las acciones debidas al momento. He hablado con la maestra Ema Pulido y ha comprendido perfectamente que la violencia de género es un tema que se debe tomar con seriedad. Lamenta profundamente haber realizado esos comentarios”.

Finalmente, en la edición de este viernes 27 de octubre, la jueza de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ aprovechó para ofrecer una disculpa a los participantes y al público.