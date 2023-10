¿Te acuerdas del niño de ‘August Rush: escucha tu destino’? Así se ve ahora a sus 31 años

A finales de 2007 llegó a la pantalla grande August Rush: escucha tu destino, una película dramática estadounidense dirigida por Kirsten Sheridan que conmovió a muchos con su emotiva historia.

El largometraje sigue la historia de Evan Taylor, un niño de 11 años abandonado en un orfanato tras su nacimiento que tiene un excepcional talento musical heredado de los padres que nunca conoció.

Debido a la dura vida que lleva, decide escaparse y se dirige a Nueva York, en donde se unirá a una banda musical callejera formada por el peligroso Wizard, quien lo bautiza como August Rush.

Freddie Highmore tenía 15 años cuando protagonizó 'August Rush: escucha tu destino' | (Warner Bros. Entertainment)

Él solo quiere explotarlo, en especial, cuando el menor se revela como un prodigio musical. Pero Evan intentará usar su talento para encontrar a sus padres, ignorando que ellos también lo buscan.

Detrás del tierno protagonista de la trama estuvo impecable el talentoso y carismático actor británico Freddie Highmore. En ese entonces, tenía 15 años y maravilló a todos con sus habilidades actorales.

Desde entonces, han transcurrido poco más de tres lustros en los que el histrión no ha parado de crecer como persona y profesional en los sets de filmación y frente a la mirada de las audiencias.

El cambio del niño de August Rush: escucha tu destino

En la actualidad, Freddie Highmore está convertido en un guapo, talentoso y reconocido actor de 31 años de edad que sigue imparable cosechando triunfos en la tenaz industria hollywoodense.

Tras su trabajo en August Rush: escucha tu destino, el intérprete prosiguió encadenando papeles en proyectos tanto para la televisión como el cine y premios por su trabajo sin descuidar su educación.

En total, desde la última vez que encarnó a Evan Taylor hasta la actualidad, ha formado parte del elenco principal del alrededor de 17 películas y aproximadamente cuatro seriados, según IMDb.

Bates Motel (2013-2017) y The Good Doctor (2017-presente) son dos series en las que ha destacado como protagonista y lo han consolidado como uno de los mejores actores de su generación.

Por otro lado, en la pantalla grande, algunos de los largometrajes más recientes en los que ha participado incluyen The Canterville Ghost (2023), Way Down (2021) y Almost Friends (2016).

El versátil artista, quien debutó en 1999, aparte ha incursionado en la dirección y producción en años recientes en producciones en las que ha participado, como la superexitosa The Good Doctor.

Además de ser actor, Freddie tiene también una doble licenciatura con honores en español y árabe de la Universidad de Cambridge, una institución en donde estudió entre los años 2010 y 2014.

Con respecto a su vida personal, el eterno August Rush está felizmente casado con una mujer llamada Klarissa Munz. No obstante, es muy reservado y no comparte detalles de su romance.

“Soy tan feliz como puede serlo un británico y ahora estoy casado con una mujer maravillosa. Entonces sí, me siento muy feliz”, reveló en el programa Jimmy Kimmel Live! en 2021.