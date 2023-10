Justin Timberlake la dejó por SMS y todo a lo que obligaron a Britney es revelado en su libro

Britney Spears dijo que escribir su libro de memorias fue “desgarrador y emotivo”, y todos podemos pensar por qué. Desde niña, la cantante enfrentó el lado más oscuro de la fama, convirtiéndose demasiado pronto en un sex symbol. Durante toda su carrera se vio obligada a verse y actuar de cierta forma para mantener el estatus de Princesa del Pop, lo que la llevó a caer en las situaciones equivocadas con patanes y hasta familiares tóxicos que abusaron emocional y económicamente de ella.

Los primeros extractos del libro, The Woman in Me, que saldrá el 24 de octubre, comenzaron a circular, revelando varios secretos profundamente personale y ocultos durante mucho tiempo. Sobretodo su relación con Justin Timberlake fue un parteaguas en su vida.

Aquí están las mayores revelaciones de Britney Spears hasta el momento

Britney Spears (Instagram)

Justin Timberlake la dejó por mensaje de texto

Incluso Britney Spears ha pasado por la temida ruptura por mensaje de texto, según reveló. La cantante escribe que el ex miembro de N*Sync, con quien salió de 1999 a 2002, se atrevió a terminar con ella a través de un mensaje de texto, lo que la dejó “devastada”. Y mientras ella sufría, los medios se encargaron de retratarla como “una ramera que había roto el corazón del chico de oro de Estados Unidos”.

También afirmó que quedó embarazada de Justin y tuvo un aborto.

La pareja se conoció cuando eran niños en The Mickey Mouse Club. El romance floreció unos años más tarde y salieron entre 1999 y 2002, convirtiéndose en una de las parejas más cotizadas de la época. Todos querían saber cuándo se casarían y formarían una familia, cosa que nunca sucedió pues terminaron la relación. Sin embargo, algo que nadie sabía era que durante ese tiempo, Britney interrumpió un embarazo inesperado.

Britney Spears (Youtube)

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos”. Sin embargo, según relata, el cantante de Nsync no estaba nada contento, pues dijo que “eran demasiado jóvenes” y “no quería ser padre”. Britney entonces se hizo un aborto, pero lo dejó claro: “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho... Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

El cantante se convirtió en un “robot” bajo la tutela de su padre

Después de su separación de Timberlake, Spears continuó buscando amor y estabilidad, casándose dos veces y teniendo a sus hijos entre 2004 y 2007. Cuando terminó su segundo matrimonio, se encontró especialmente bajo la mirada de los medios. Los paparazzi la perseguían mientras intentaba encontrar su lugar como madre soltera y estrella del pop mundial. Sus luchas se amplificaron en blogs y portadas de revistas. Britney fue puesta bajo tutela en 2008, bajo la tutela de su padre Jamie, y permaneció en vigor durante 13 años. La tutela terminó en 2021 después de que Britney alegara abuso del tutor.

“Me convertí en un robot. Pero no sólo en un robot, sino en una especie de niño-robot”, escribió sobre la tutela. “Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de lo que me hacía sentir yo misma. La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y mi sangre; eso me lo robaron... Fue la muerte a mi creatividad como artista.”

Las tutelas están reservadas para los miembros más vulnerables de la sociedad, pero ella trabajaba sin parar. “La cuestión es que logré mucho durante ese tiempo en el que supuestamente era incapaz de cuidar de mí misma”, escribió. “A veces pensaba que era casi gracioso cómo gané esos premios por el álbum que hice mientras supuestamente estaba tan incapacitado que tenía que ser controlado por mi familia”.

En su opinión, si su familia “me hubiera dejado vivir mi vida, sé que habría seguido mi corazón y habría salido de esto de la manera correcta y lo habría solucionado”. En cambio, “Pasaron trece años sintiéndome como una sombra de mí mismo”.