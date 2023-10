Cadáveres: la nueva miniserie de misterio en Netflix para cuando no sabes qué ver y es tendencia

Netflix se encuentra de estreno y es que ya llegó al servicio de streaming, Cadáveres, una nueva miniserie de misterio y ciencia ficción que promete atraparte.

Con tan solo 8 episodios, es perfecta para quienes no tienen demasiado tiempo para engancharse con historias y que igual les encanta solucionar el caso a la par de los protagonistas.

¿De qué trata Cadáveres, la nueva miniserie de Netflix?

Según la descripción oficial, cuando el mismo cuerpo aparece en el Londres de 1890, 1941, 2023 y 2053, las respectivas autoridades indagan al respecto. Al descubrir que las pistas conectan varias décadas, los investigadores de las distintas épocas deducen que los casos están relacionados, y el enigmático líder político, Elias Mannix, se convierte en el eje central de la pesquisa.

Eso sí, no será algo sencillo de resolver porque además el cuerpo no tiene un ADN registrado, no hay huellas, en la escena del crimen no hay ningún casquillo y el cadáver no tiene orificio de salida de bala.

Cadáveres de Netflix Tom Mothersdale es Gabriel Defoe en la ficción (Matt Towers/Netflix)

Sin duda, es perfecta para aquellos que les encantó Dark, otra producción disponible en Netflix y que al igual que Cadáveres, tiene esa dosis de saltos temporales y ciencia ficción que te mantiene constantemente emocionado.

Esta serie policial está basada en la asombrosa novela gráfica de Si Spencer escrita para DC Comics. Está creada por el guionista Paul Tomalin, producida por Will Gould y Frith Tiplady y dirigida por Marco Kreutzpaintner (Beat) y Haolu Wang (Doctor Who).

En su reparto se encuentran nombres que seguramente se te harán familiares: Shira Haas como Iris Maplewood, Amaka Okafor como Ds Hasan, Kyle Soller como Alfred Hillinghead y Jacob Fortune-Lloyd como Charles Whiteman. Todos los episodios ya se encuentran disponibles en Netflix y hasta ahora ha recibido muy buena aceptación del público ubicándose entre las tendencias.