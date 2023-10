Anne Hathaway sorprende con look en ‘Eileen’, su nuevo thriller psicológico: luce irreconocible

Anne Hathaway demuestra su versatilidad y capacidad de transformación en su próxima película Eileen, un thriller psicológico para el que se sometió a un cambio de look que la dejó casi irreconocible.

Te puede interesar: Anne Hathaway posa sin maquillaje en la alfombra roja: otras 3 lecciones de amor propio que dio

La empresa cinematográfica Neon lanzó este martes 17 de octubre el tráiler oficial del largometraje encabezado por la ganadora del Oscar y la estrella neozelandesa en ascenso Thomasin McKenzie.

El primer vistazo mostró a ambas actrices como empleadas de una penitenciaría de Massachusetts en los años sesenta que forjan una amistad sumamente inusual con unas consecuencias funestas.

El look de Anne Hathaway en Eileen causa revuelo

McKenzie aparece primero en el avance como Eileen. Ella es una reservada secretaria que queda deslumbrada con Rebecca, una psicóloga con el hábito de fumar encarnada por Hathaway, cuando llega a la cárcel.

En la piel de su papel, la actriz de 40 años no solo derrocha un magnetismo enigmático, también luce muy distinta a como el público tiene acostumbrado a verla con un voluminoso bob rubio platino.

Anne Hathaway en su próxima película 'Eileen' | (NEON)

Dentro del clip de poco más de dos minutos, Rebecca asume una especie de tutoría con la tímida protagonista. A medida que se hacen cercanas, le pregunta a Eileen si puede confiar en ella.

Después de esto, la psicóloga revela un misterioso secreto al papel de su coprotagonista de 23 años. A partir de entonces, la vida de Eileen entra en una espiral y hasta su padre dice notarla diferente.

Anne Hathaway en su próxima película 'Eileen' | (NEON)

Una sucesión de imágenes luego muestran a la discreta heroína besándose apasionadamente con un guardia de prisión, abrazando a Rebecca y hasta apuntándola con un arma, pero eso no la asusta.

“Ambientada durante un amargo invierno en Massachusetts de 1964, la joven secretaria Eileen queda encantada con la nueva y glamorosa consejera de la prisión donde trabaja”, reza la sinopsis.

“Su incipiente amistad da un giro retorcido cuando Rebecca revela un oscuro secreto que arroja a Eileen por un camino siniestro”, concluye el texto oficial compartido por Neon.

Anne Hathaway en su próxima película 'Eileen' | (NEON)

Eileen es una adaptación de una novela homónima de Otessa Moshfegh. El cineasta William Oldroyd es el director del filme. Mientras Moshfegh y su esposo, Luke Goebel, se encargaron del guion.

La película se estrenó oficialmente en el Festival de Cine de Sundance el pasado mes de enero. No obstante, tendrá su lanzamiento en todo el mundo el próximo 8 de diciembre de 2023.

El largometraje es también el segundo este año en el que Anne Hathaway encarna una psicóloga. El otro proyecto es She Came to Me, un drama romántico que encabeza con Peter Dinklage y Marisa Tomei.