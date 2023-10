¿Yailin está embarazada de Tekashi? Jordi Martín haría impactante revelación sobre la pareja

Yailin, la más viral se encuentra en el ojo del huracán luego que Tekashi 6ix9ine fuera privado de libertad por golpear junto a sus hombres a productores dominicanos que trabajaban con la cantante, presuntamente en un arranque de celos.

La pareja que en un principio negaba su romance se ha convertido en una de las más comentadas por sus peleas virtuales con Anuel AA y los problemas legales que ha enfrentando el rapero por lo que ahora permanece encarcelado en Dominicana y acusado incluso de golpear a su pareja.

Para aumentar aun más el drama, Jordi Martín, paparazzi que se ha hecho famoso por seguir la vida de Shakira y Gerard Piqué, ahora ha realizado una fuerte confesión, que asegura que Yailin, no podrá desmentir.

Esto reveló Jordi Martín sobre Yailin y Tekashi

Jordi Martin fue el encargado de haber publica la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, con Clara Chía Martí y desde entonces se ha dedicado a perseguir la vida del trío amoroso, ganando gran relevancia en los medios de comunicación y redes sociales.

Ahora el profesional le ha puesto el ojo a la más viral pues asegura que está en la no tan dulce espera junto a 6ix9ine quien podría enfrentar varios años de cárcel por agresión.

Según relató Jordi recibió una llamada del entorno de la intérprete para hacerle partícipe de algo muy importante.

“Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailin, una íntima amiga suya y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailin estaba con Tekashi... me dice que Yailin está embarazada de Tekashi”, dijo a un medio colombiano.

Ante la incredulidad de los usuarios, dejó claro que se trata de una fuente confiable por lo que Yailin no podrá desmentir la información.

“Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo”, añadió el fotógrafo.

La noticia aparece horas después que la Chivirika grabara un video para aclarar que está bien y que no ha sido agredida por parte de Tekashi y aseguró que espera que pronto pueda salir en libertad.

“Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre”, expresó.

En el mismo no se ven rastros de un embarazo pues en caso de ser cierto tendría muy poco tiempo como para notarse.